WINDTRE unisce fibra e mobile: Super Fibra Unlimited, con 1 anno di Prime incluso

Oggi senza una buona connessione si entra ufficialmente in modalità sopravvivenza. Una videochiamata che si blocca, Netflix che gira in buffering proprio sul finale della serie o il Wi-Fi che sparisce appena qualcuno apre un altro dispositivo… no, grazie. Proprio per questo WINDTRE ha pensato a Super Fibra Unlimited. Fibra ultraveloce fino a 2,5 Gigabit, modem Wi-Fi 7 incluso, giga illimitati sulle SIM WINDTRE e persino 12 mesi di Prime inclusi. Insomma, un pacchetto super completo pensato per chi vuole tutto in un’unica soluzione semplice e pratica.

Una connessione pensata per chi vive online

Che tu lavori da casa, guardi serie TV in streaming o abbia una famiglia piena di smartphone, tablet e smart TV connessi, Super Fibra Unlimited punta tutto sulla stabilità e sulla velocità. La rete fibra WINDTRE può arrivare fino a 2,5 Gigabit in download nelle aree coperte, offrendo prestazioni molto elevate anche quando più dispositivi sono collegati contemporaneamente.

Incluso nell’offerta c’è anche il modem Wi-Fi 7 di ultima generazione, progettato per distribuire meglio il segnale in casa e gestire fino a centinaia di dispositivi collegati senza rallentamenti evidenti. Un dettaglio importante soprattutto per chi utilizza smart home, console o piattaforme streaming in alta definizione. Tra i bonus più apprezzati c’è sicuramente l’inclusione di Amazon Prime per 12 mesi. Questo significa accesso a Prime Video, spedizioni veloci, offerte dedicate e altri vantaggi senza costi aggiuntivi per il primo anno. Un extra che, da solo, aumenta parecchio il valore complessivo dell’offerta. Non mancano poi le chiamate illimitate da fisso e il supporto al Wi-Fi Calling, funzione molto utile per telefonare anche in zone dove il segnale mobile è debole, sfruttando direttamente la rete Wi-Fi di casa. Specialmente per famiglie o utenti che consumano tanti giga ogni mese, la combinazione casa + mobile può diventare molto conveniente.