Google Foto, una funzione simile alle Storie di Instagram è in arrivo

L’app Foto di Google è molto più di una semplice piattaforma in grado di contenere le foto degli utenti. L’applicazione infatti vanta una vasta gamma di funzionalità di AI molto avanzate, come Magic Editor, Magic Eraser, Photo Unblur e molto altro, oltre ad un’opzione utile per accedere alla piattaforma e alla galleria direttamente dal desktop. Gli utenti inoltre possono anche bloccare i contenuti più sensibili impostando l’autenticazione o utilizzare un’opzione di ricerca che semplificano la possibilità di risalire ai ricordi più remoti.

Oltre a far trovare più facilmente i contenuti multimediali, Google Foto consente agli utenti anche la possibilità di condividere facilmente foto e video con amici e familiari. Esistono infatti gli album condivisibili, a cui possono unirsi altre persone per rimpeirli. Ora, fatto il preambolo necessario per descrivere la piattaforma a chi non la conosceva, è d’obbligo parlare di una nuova notizia: pare infatti che Google abbia intenzione di espandere proprio quest’ultimo aspetto dell’app Foto.

Google Foto: una funzione legata alle Storie di Instagram

Circa 5 mesi fa, i primi segnali di una funzionalità chiamata My Week sono comparsi improvvisamente in alcune stringhe di codice nell’app Google Foto. All’epoca si era ipotizzato che la feature potesse essere correlata alla funzione Ricordi dell’app, ma sembra che My Week funzionerà in maniera molto simile alle Storie di Instagram o Facebook. Sebbene Google Foto non vesta i panni di un’app social, molte persone utilizzano le sue funzionalità di condivisione familiare e dunque una funzione del genere potrebbe essere utile per il piccolo ecosistema.

Come mostrano alcuni screenshot catturati dal web, quando la funzione My Week sarà attiva, verrà visualizzata nell’app Google Foto in un riquadro in alto a sinistra con la scritta “Presentazione della mia settimana” con il proprio avatar e un pulsante “+” . Dopo aver toccato il riquadro, gli utenti potranno scegliere le foto che per loro rappresentano quanto fatto nelle ultime due settimane e condividerle.

Una volta fatto ciò, si potranno invitare altri utenti di Google Foto a guardare la propria “settimana personale”, il tutto in formato verticale, proprio come su Instagram. Non si sa al momento quando arriverà ufficialmente questa nuova funzionalità, ma tutto sembra essere in avanzato stato di sviluppo.