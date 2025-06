Google Gemini Live adesso parla e scrive: arrivano le trascrizioni in tempo reale

L’ultimo aggiornamento di Google Gemini introduce i sottotitoli in tempo reale durante il funzionamento di Gemini Live, per permettere agli utenti di visualizzare in tempo reale la trascrizione delle risposte dell’assistente virtuale. Questa opzione, facilmente attivabile tramite un pulsante dedicato nell’angolo superiore destro dell’interfaccia, offre una sovrapposizione traslucida che mostra il testo delle conversazioni in corso.

Gemini Live: come funziona la trascrizione

Gemini Live è quella modalità di utilizzo dell’AI di Google che prevede l’uso della videocamera posteriore dello smartphone per inquadrare oggetti, luoghi, animali, piante e ottenere da Gemini informazioni su cosa si sta guardando. Le informazioni vengono date a voce dall’AI e questo può risultare scomodo in alcuni casi.

Ad esempio in luoghi affollati, dove c’è molto rumore di fondo, o se le informazioni sono tante ed è difficile ricordarle tutte. In casi del genere torna molto utile la disponibilità di una trascrizione in tempo reale di ciò che Gemini sta dicendo durante la sessione Live.

Ma non solo: al termine dell’interazione, viene resa disponibile la trascrizione completa, utile per chi preferisce rileggere le informazioni o per coloro che necessitano di una documentazione immediata.

Gemini Live: quando arriva la trascrizione

Il rilascio dei sottotitoli in tempo reale è attualmente in corso sui dispositivi Android, con una distribuzione graduale che riflette l’approccio metodico di Google nell’implementazione delle nuove funzionalità. Questo processo progressivo permette un continuo perfezionamento della tecnologia, garantendo un’esperienza ottimale per gli utenti prima di una diffusione globale.

Ricordiamo, infatti, che tutte le funzioni AI di tutte le piattaforme hanno impatti notevoli sui data center che le gestiscono ma, allo stesso tempo, sono utili solo se funzionano bene e subito. Una implementazione immediata su larga scala di una nuova funzione, quindi, potrebbe portare a disservizi anche pesanti e a problemi, non solo per quella funzione, ma anche per tutte le altre che vengono gestite dagli stessi server.