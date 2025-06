Google Gemini ora crea grafici professionali al posto nostro

Con l’ultimo aggiornamento di Google Sheets, grazie all’integrazione con la nuova versione di Gemini AI, gli utenti possono creare grafici modificabili che non solo migliorano l’aspetto visivo dei dati, ma semplificano anche l’analisi e la gestione dei dati. Questa innovazione segna un cambiamento importante per chi utilizza gli strumenti di produttività di Google, perché rende i documenti prodotti con l’aiuto di Gemini molto più professionali.

Grafici con Gemini AI: cosa cambia

Con l’aggiornamento appena introdotto, i grafici generati tramite intelligenza artificiale in Google Sheets passano da semplici immagini statiche (funzione già disponibile da gennaio 2025) a elementi interattivi e completamente modificabili. La caratteristica distintiva è la sincronizzazione automatica: i grafici si aggiornano in tempo reale ogni volta che i dati sottostanti vengono modificati, offrendo una soluzione estremamente pratica per chi lavora con dataset in evoluzione.

Gli utenti possono accedere al pannello di Gemini AI e digitare richieste come “Visualizza le vendite trimestrali per regione”. In pochi istanti, il sistema genera un grafico appropriato, posizionandolo in un nuovo foglio dedicato. Qui, l’utente ha la possibilità di personalizzare ogni aspetto della visualizzazione: dai titoli alle etichette, fino ai colori e agli stili. Questo livello di flessibilità rende la funzione adatta a un’ampia gamma di utilizzi, dal reporting aziendale alle analisi più complesse.

Grafici con Gemini AI: cosa non cambia

Tuttavia, nonostante i miglioramenti significativi, permangono alcune limitazioni tecniche. I grafici sono collegati a una copia dei dati originali, il che significa che eventuali modifiche al dataset principale non si riflettono immediatamente nelle visualizzazioni. Inoltre, per dataset particolarmente complessi, il sistema potrebbe generare immagini non interattive, limitando in parte le potenzialità di personalizzazione.

La nuova funzionalità è attualmente in fase di distribuzione e sarà presto disponibile per tutti gli abbonati a Google Workspace Business Standard e superiori. Gli utenti dei piani Google AI Pro e Google AI Ultra potranno anch’essi accedere a questa tecnologia avanzata. Per chi utilizza ancora i vecchi add-on Gemini Business o Enterprise, la funzione rimarrà accessibile fino alla loro dismissione prevista per gennaio 2025.

Gli utenti di Google Sheets possono aspettarsi ulteriori miglioramenti e funzionalità che continueranno a ridefinire il modo in cui lavoramo con i dati. La promessa di Google è quella di rendere l’analisi dei dati accessibile a tutti, indipendentemente dal livello di competenza tecnica, grazie ad un utilizzo sempre più massiccio dell’AI avanzata.