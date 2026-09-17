Google Home apre a ChatGPT e Claude cambiando il concetto di smart home

Google Home amplia l’accesso ai propri dispositivi agli agenti di Intelligenza Artificiale sviluppati da aziende esterne, introducendo un livello di interoperabilità che può cambiare il modo in cui si gestisce una smart home.

La novità ruota attorno a Model Context Protocol (MCP), lo standard che consente a un agente di utilizzare strumenti e dati messi a disposizione da servizi esterni. Google ha reso disponibile Home MCP in accesso anticipato negli Stati Uniti per gli abbonati a Google Home Premium Advanced.

ChatGPT, Claude, Gemini CLI, Hermes e OpenClaw possono così interagire con dispositivi compatibili, consultare informazioni e, nei limiti previsti, eseguire comandi. Google Home non viene sostituito: diventa invece il livello attraverso cui diversi agenti possono accedere alle funzioni della casa.

Come gli agenti possono controllare Google Home

Home MCP permette all’agente di ottenere informazioni sulla configurazione dell’abitazione, sui dispositivi disponibili e sul loro stato. La comunicazione segue il modello previsto da MCP: l’agente riceve gli strumenti che può utilizzare e decide come combinarli per rispondere alla richiesta dell’utente. Il risultato può essere un semplice comando, come modificare una luce, oppure un’operazione che richiede la consultazione di più fonti.

Tra le funzioni disponibili rientra infatti l’accesso alla cronologia degli eventi e alle informazioni provenienti dalle videocamere Nest. Un agente può, per esempio, esaminare gli eventi registrati e produrre un riepilogo, oppure combinare dati relativi a diversi dispositivi. Google prevede anche la possibilità di utilizzare uno speaker Home per fornire una risposta vocale quando un’attività eseguita dall’agente in modo asincrono è terminata.

Il supporto comprende dispositivi Nest, prodotti compatibili con Matter e apparecchi certificati Works with Google Home. L’attivazione richiede però una procedura più articolata rispetto a una normale funzione dell’app: l’utente deve configurare un progetto Google Cloud, impostare Home MCP, collegare l’agente e concedere le autorizzazioni necessarie. La disponibilità iniziale è quindi rivolta soprattutto a utenti disposti a intervenire sulla configurazione tecnica del servizio.

Più libertà per gli agenti, ma con limiti precisi

L’aspetto più rilevante dell’integrazione riguarda la separazione tra infrastruttura domestica e agente utilizzato per interpretare le richieste. Google continua a gestire dispositivi e autorizzazioni, mentre l’utente può affidare l’interazione a software differenti. Questo modello permette di utilizzare capacità diverse senza dover cambiare l’hardware già presente in casa.

L’accesso ai dispositivi introduce però implicazioni di sicurezza più importanti rispetto a una normale conversazione con un chatbot. Un agente autorizzato può infatti ricevere informazioni sulla casa e, in determinati casi, impartire comandi a dispositivi fisici. Google ha previsto restrizioni sulle operazioni più sensibili: lo sblocco delle porte, per esempio, non rientra tra le azioni consentite. L’azienda avverte inoltre che l’esecuzione dipende dal comportamento del singolo agente e può produrre risultati indesiderati.

Home MCP rappresenta quindi soprattutto un’apertura della piattaforma, non l’eliminazione dei controlli di Google Home. La fase di accesso anticipato consentirà di verificare come gli agenti esterni utilizzano strumenti, dati e autorizzazioni prima di un’eventuale distribuzione più ampia. Il punto decisivo sarà capire quanto questa interoperabilità possa crescere mantenendo separati i permessi necessari per automatizzare una casa da quelli che potrebbero esporre informazioni personali o controllare dispositivi sensibili.