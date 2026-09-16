Microsoft prepara il nuovo Windows per l'AI locale: appuntamento il 7 ottobre

Microsoft ha annunciato un nuovo evento dedicato a Windows e Surface per il 7 ottobre 2026 a San Francisco. L’appuntamento arriva dopo oltre due anni dall’ultimo grande evento Windows e dovrebbe concentrarsi soprattutto sull’Intelligenza Artificiale eseguita direttamente sui PC.

Sul palco sono attesi Satya Nadella, Jensen Huang e Pavan Davuluri, mentre tra i prodotti sotto i riflettori potrebbe esserci il Surface Laptop Ultra con tecnologia NVIDIA RTX Spark.

L’annuncio ha riacceso le indiscrezioni su Windows 12, ma le informazioni disponibili non indicano un debutto imminente del nuovo sistema operativo. Microsoft sembra invece preparare un aggiornamento della propria offerta Windows 11 legato all’elaborazione locale dei modelli, con nuove funzioni pensate per sfruttare processori e acceleratori dedicati all’AI.

Surface e NVIDIA preparano una nuova generazione di PC

Il collegamento tra Microsoft e NVIDIA sarà uno degli elementi da osservare durante l’evento. RTX Spark utilizza l’architettura Blackwell e punta a portare capacità di calcolo per l’AI direttamente sui dispositivi. Secondo le informazioni riportate da Windows Latest, il Surface Laptop Ultra potrebbe arrivare a 128 GB di memoria unificata e gestire localmente modelli fino a 120 miliardi di parametri. Si tratta di valori dichiarati nell’ambito della presentazione dei prodotti, non di risultati ottenuti attraverso benchmark indipendenti.

Microsoft ha già mostrato una versione Surface RTX Spark Dev Box destinata agli sviluppatori. L’obiettivo è offrire una macchina per lavorare con modelli locali senza affidare ogni elaborazione a infrastrutture cloud. Sul versante software, l’azienda sta lavorando a componenti specifici di Windows 11, tra cui Workload Profile Scheduling, progettato per distribuire i carichi sui 20 core CPU della piattaforma RTX Spark.

Un altro elemento riguarda Prism, il livello di compatibilità utilizzato da Windows su Arm per eseguire applicazioni progettate per x86. La collaborazione non si limita ai dispositivi Microsoft: Dell, Lenovo e ASUS hanno annunciato sistemi basati sulla stessa piattaforma. L’evento di ottobre potrebbe quindi fornire dettagli su prestazioni, disponibilità e integrazione tra Windows 11 e il nuovo hardware.

Windows 12 resta fuori dai piani annunciati

L’annuncio di un grande evento Windows potrebbe sembrare il momento ideale per presentare una nuova generazione del sistema operativo, ma le informazioni disponibili raccontano una storia diversa. Windows Latest ricorda che Microsoft aveva escluso un lancio di Windows 12 nel maggio 2026, quando le indiscrezioni avevano iniziato a collegare il nuovo hardware a una possibile revisione della piattaforma.

L’attenzione dovrebbe quindi rimanere sulle capacità di Windows 11. Microsoft sta cercando di rendere i PC capaci di eseguire localmente funzioni che richiedono modelli AI, riducendo in determinati scenari la dipendenza dal cloud. Il percorso era già iniziato con i Copilot+ PC presentati nel 2024, ma alcune funzioni hanno incontrato difficoltà tecniche e discussioni sulla privacy, come dimostrato dal caso Recall.

Il 7 ottobre sarà soprattutto l’occasione per verificare quanto di queste tecnologie sia realmente pronto per il mercato. Microsoft non ha ancora divulgato l’elenco completo degli annunci e non ha confermato ufficialmente il lancio di Windows 12. Le informazioni già disponibili indicano invece una direzione precisa: rafforzare Windows 11 come piattaforma per il calcolo AI locale, sfruttando hardware dedicato e nuove componenti software.