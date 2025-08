Google Home rinnova i controlli multimediali: come cambia l'app?

Nell’ecosistema della domotica, la continua evoluzione delle interfacce utente rappresenta una delle sfide più rilevanti per i grandi player tecnologici.

In questo scenario, Google Home si distingue ancora una volta grazie a un aggiornamento che promette di ridefinire l’esperienza multimediale degli utenti. L’ultima versione dell’app, attualmente in fase di distribuzione a partire dalla Public Preview, introduce importanti novità in termini di design e funzionalità, ponendo l’accento su semplicità, accessibilità e risposta concreta alle esigenze della community.

Uno degli elementi più significativi di questa release è senza dubbio la completa riprogettazione dei controlli multimediali. Dopo mesi di segnalazioni relative a malfunzionamenti e a una gestione poco intuitiva dei comandi vocali, Google decide di voltare pagina e proporre un’interfaccia più moderna e affidabile.

Il restyling abbandona definitivamente lo slider circolare, considerato ormai superato e poco funzionale, per introdurre un layout più essenziale. Il nuovo cuore dell’esperienza è rappresentato da uno scrubber lineare, che permette agli utenti una gestione molto più precisa della riproduzione dei contenuti. La scelta di eliminare la copertina dell’album dal player va nella direzione di privilegiare la funzionalità pura: ora sono disponibili pulsanti di navigazione più intuitivi e un controllo del volume orizzontale che facilita notevolmente la regolazione dell’audio, soprattutto durante l’utilizzo quotidiano.

Controlli multimediali completamente nuovi e non solo

Questa attenzione al dettaglio emerge anche nelle integrazioni specifiche pensate per i diversi dispositivi dell’ecosistema Google. Ad esempio, i possessori di Google TV possono ora accedere in modo ancora più rapido al telecomando virtuale, grazie al pulsante Open remote, che consente di controllare il proprio televisore senza dover ricorrere a dispositivi esterni.

Chi invece utilizza il Nest Hub Max, trova una nuova opzione dedicata, View Nest Cam, che permette di monitorare in tempo reale la videocamera integrata, garantendo così un controllo totale sull’ambiente domestico.

L’aggiornamento si distingue anche per una maggiore attenzione alla personalizzazione e alla gestione degli account. La nuova modalità per cambiare profilo si rivela estremamente intuitiva: basta uno swipe verso sinistra per passare da un account all’altro, eliminando la necessità di cercare l’icona del profilo nella parte superiore dell’interfaccia.

Tutte queste novità non sono frutto del caso, ma rappresentano una risposta diretta alle critiche ricevute da Google negli ultimi mesi. L’azienda di Mountain View sta infatti lavorando attivamente per risolvere i bug che hanno compromesso la stabilità e l’affidabilità della piattaforma, consapevole che la competizione nel settore della smart home si gioca proprio sulla qualità dell’esperienza utente.