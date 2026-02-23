Google introduce banner personalizzabili per NotebookLM

Il mondo della gestione digitale delle note sta per vivere una vera e propria rivoluzione grazie alle ultime novità annunciate da Google per la piattaforma NotebookLM.

Un ventaglio di funzionalità innovative promette di ridefinire l’esperienza di studenti, ricercatori e professionisti che quotidianamente si affidano a questo strumento per organizzare progetti, raccogliere informazioni e creare contenuti. Dalla personalizzazione visiva con banner personalizzabili all’integrazione avanzata con Google Slides, passando per la creazione di infografiche customizzabili e la nuova frontiera della Personal Intelligence, le nuove funzionalità mirano a semplificare i flussi di lavoro e ad aumentare la produttività senza trascurare il tema, sempre attuale, della privacy.

Identificare i quaderni in un istante: il potere della personalizzazione visiva

La prima grande innovazione riguarda la possibilità di rendere ogni notebook immediatamente riconoscibile grazie ai banner personalizzabili. Attraverso un intuitivo pulsante Customize, l’utente potrà caricare un’immagine dal proprio dispositivo o dal cloud, trasformando così la copertina digitale del proprio quaderno in un elemento distintivo.

Accanto al banner, saranno ben visibili informazioni cruciali come il numero di fonti collegate e la data di creazione: dettagli che permettono di ottenere, con un solo colpo d’occhio, una panoramica chiara e contestualizzata dei propri progetti. Questa innovazione non solo facilita l’organizzazione interna, ma contribuisce anche a ridurre il tempo necessario per individuare il file desiderato, sia nella schermata My notebooks sia all’interno dei singoli documenti.

Integrazione con Workspace: addio ai passaggi manuali

Uno dei punti di forza delle nuove release di NotebookLM è senza dubbio la sempre maggiore integrazione con l’ecosistema Google. In particolare, la possibilità di esportare i Slide Decks direttamente in Google Slides rappresenta una svolta per chi si occupa di presentazioni, formazione e divulgazione. Questo significa dire addio a lunghe sessioni di copia-incolla e riformattazione: con pochi clic, le idee e i dati raccolti nei propri quaderni possono essere trasformati in presentazioni pronte all’uso.

Ma non finisce qui: sono in arrivo anche nuovi strumenti per la creazione di infografiche che rispondono alle esigenze di chi lavora con contenuti visivi, offrendo opzioni di layout (landscape, portrait, square), filtri sulle fonti, prompt personalizzati e la possibilità di scegliere la lingua di output. Tutto questo si traduce in una maggiore flessibilità e nella capacità di adattare ogni output alle specifiche richieste di social media, documenti professionali e materiali di comunicazione.

La rivoluzione della Personal Intelligence: l’IA si adatta a te

Un altro aspetto che promette di cambiare radicalmente l’esperienza utente è l’introduzione della Personal Intelligence. Questa funzione sperimentale punta a rendere l’Intelligenza Artificiale di NotebookLM non solo più reattiva, ma anche più “personale”

L’obiettivo è quello di offrire suggerimenti, risposte e formati di output che riflettano le abitudini, le preferenze e lo stile di lavoro di ciascun utente. Si va quindi oltre la semplice automazione: la piattaforma diventa un vero e proprio assistente intelligente, capace di anticipare bisogni e ottimizzare i processi, accelerando le attività quotidiane e migliorando la qualità delle soluzioni proposte.

Quando arriveranno le novità?

Al momento, Google non ha ancora fornito una data di lancio ufficiale per queste funzionalità, ma ha assicurato che gli aggiornamenti verranno rilasciati progressivamente nelle future versioni di NotebookLM.

In attesa del rollout definitivo, è già possibile intravedere come queste innovazioni siano destinate a ridefinire il modo in cui studenti, ricercatori e professionisti gestiscono i propri progetti, rendendo ogni passaggio più semplice, veloce e su misura delle proprie esigenze.