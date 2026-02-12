Google NotebookLM: novità per infografiche e slide decks

Nel panorama delle applicazioni dedicate a chi lavora e studia in movimento, l’ultima evoluzione di NotebookLM segna un passo avanti decisivo. Con una serie di aggiornamenti pensati per offrire maggiore autonomia e possibilità di personalizzazione, l’app mobile di Google si trasforma in un vero e proprio hub creativo, capace di rispondere alle esigenze di professionisti, studenti e content creator che desiderano produrre contenuti dinamici e su misura, direttamente dal proprio dispositivo mobile.

Al centro di questa rivoluzione si trova un principio chiave: mettere l’utente al comando, permettendo di modellare il risultato finale in ogni suo aspetto. Grazie alla nuova icona a forma di matita presente nella sezione Studio, è possibile intervenire su elementi fondamentali come l’orientamento (Landscape, Portrait, Square), la scelta delle fonti, la lingua di output e l’inserimento di prompt personalizzati.

In particolare, la generazione di infografiche beneficia di una varietà stilistica senza precedenti: dieci stili differenti, dal più sobrio Professional al giocoso Kawaii, passando per opzioni creative come 3D Clay e Bento Grid. Questa ricchezza consente di adattare lo stile visivo a seconda del target e del canale di comunicazione, favorendo un impatto visivo immediato e mirato.

NotebookLM è uno strumento sempre più raffinato

Non meno rilevante è il salto di qualità riservato alle slide decks. Gli utenti possono ora scegliere tra due format principali: il Detailed Deck, ricco di testo e pensato per chi necessita di materiali approfonditi da leggere o condividere via email, e il Presenter Slides, più visuale e progettato per supportare presentazioni dal vivo. A queste opzioni si aggiungono la selezione della lunghezza (Short, Default, Long — quest’ultima esclusiva per gli abbonati Google AI Ultra), la possibilità di impostare la lingua, scegliere le fonti da includere e affinare ulteriormente il contenuto tramite prompt personalizzati. In questo modo, la personalizzazione diventa una leva strategica per ottimizzare la comunicazione e renderla più efficace, a prescindere dal contesto d’uso.

Dal punto di vista operativo, queste novità rappresentano una svolta concreta per chi deve sintetizzare ricerche, preparare materiali per esami o creare contenuti destinati a canali differenti. L’introduzione della funzione video overview su mobile amplia ulteriormente le possibilità offerte da NotebookLM: ora è possibile generare riassunti video delle fonti direttamente dallo smartphone, velocizzando il workflow e offrendo nuove modalità di presentazione delle informazioni. Questa funzione, in particolare, si rivela preziosa per chi necessita di materiali rapidi e accattivanti, pronti per essere condivisi su piattaforme social o durante riunioni virtuali.