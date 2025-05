Google introduce modalità audio per le app video su Android Auto

L’intrattenimento in auto fa un passo avanti con una nuova funzionalità che garantisce continuità senza compromettere la sicurezza guida.

Grazie a Google, che introduce un’innovazione per i sistemi Android Auto e Android Automotive, i video si trasformano automaticamente in audio durante la guida, permettendo agli automobilisti di fruire dei contenuti senza pericolose distrazioni visive.

Fino ad oggi, le app video installate sui sistemi Android delle automobili funzionavano esclusivamente quando il veicolo era fermo. Con il nuovo aggiornamento, i contenuti non si interromperanno: il passaggio alla modalità audio avverrà automaticamente una volta che l’auto si metterà in movimento.

La transizione audio-video è particolarmente utile in situazioni quotidiane. Immaginate di iniziare a guardare un podcast video mentre aspettate i vostri figli fuori da scuola: con questa nuova funzione, potrete continuare ad ascoltare la conversazione anche durante il tragitto verso casa. Lo stesso vale per gli eventi sportivi: dopo aver seguito visivamente una partita durante una sosta, sarà possibile continuare a seguire la cronaca mentre si guida.

Modalità audio per le app video: Android Auto punta sulla sicurezza

Questa innovazione sarà inizialmente disponibile per i veicoli dotati di Android 14 o versioni successive. Tuttavia, per renderla operativa, gli sviluppatori delle applicazioni dovranno integrare la funzione seguendo le linee guida fornite da Google. Questo passaggio evidenzia l’importanza della collaborazione tra aziende tecnologiche e sviluppatori per portare avanti soluzioni che migliorano la qualità della vita degli utenti.

Parallelamente, la compagnia di Mountain View ha annunciato l’introduzione delle app video anche su Android Auto, il sistema che proietta l’interfaccia dello smartphone sul display dell’auto. Questa scelta suggerisce che la funzionalità di transizione tra video e audio potrebbe presto essere estesa anche a questa piattaforma, aumentando ulteriormente le possibilità di utilizzo per gli automobilisti.

Oltre alla modalità audio-video, Google ha presentato altre novità interessanti per migliorare l’esperienza di guida. Tra queste, spicca una nuova funzionalità per Spotify, che permetterà agli utenti di creare playlist collaborative durante i viaggi. Questa opzione punta a rendere i tragitti in auto più interattivi e piacevoli, dimostrando l’impegno dell’azienda di Mountain View nell’integrare sempre più la tecnologia auto con le esigenze quotidiane degli utenti.