Google lancia Dreambeans: l'AI che crea storie della tua "vita digitale"

Google continua a sperimentare nuovi modi per integrare l’Intelligenza Artificiale nella gestione delle informazioni personali.

L’ultima iniziativa si chiama Dreambeans ed è una nuova applicazione sperimentale sviluppata da Google Labs che utilizza dati provenienti da Gmail, Calendar, Foto, YouTube e cronologia delle ricerche per generare racconti personalizzati ogni giorno.

L’obiettivo dichiarato non è aumentare il tempo trascorso davanti allo schermo, ma ridurre il doomscrolling attraverso una selezione limitata di contenuti costruiti attorno agli interessi e alle attività dell’utente. Il progetto sfrutta le capacità di Personal Intelligence e i più recenti modelli generativi di Google.

Come funziona Dreambeans ogni mattina

Dreambeans opera in modo proattivo: durante la notte analizza le informazioni che l’utente sceglie di condividere e costruisce una raccolta di storie personalizzate da consultare al mattino.

I contenuti possono riguardare eventi imminenti, viaggi programmati, hobby, luoghi da visitare o suggerimenti legati alle abitudini quotidiane. Se un utente ha ricevuto un’email relativa a un acquisto per il proprio cane e ha un promemoria nel calendario per una visita di amici, l’app può combinare queste informazioni e proporre idee pertinenti, come attività all’aperto o locali adatti agli animali.

Ogni storia viene accompagnata da illustrazioni generate con Nano Banana 2, il modello di generazione delle immagini introdotto da Google nel 2026. Il sistema utilizza le informazioni disponibili nell’account per creare rappresentazioni coerenti con i luoghi frequentati, le persone presenti nelle fotografie e gli interessi dell’utente, trasformando dati personali e attività quotidiane in un racconto illustrato su misura. Gli utenti possono esprimere feedback positivi o negativi sulle proposte ricevute, permettendo all’algoritmo di affinare progressivamente la selezione.

Il motore del progetto è Personal Intelligence, la piattaforma che consente ai modelli AI di Google di comprendere il contenuto associato all’account utente, già alla base di diverse funzionalità avanzate di Gemini e di AI Mode nella ricerca. Google specifica che le preferenze configurate in Dreambeans restano separate dalle impostazioni utilizzate negli altri servizi che sfruttano la stessa piattaforma.

Privacy, dati e disponibilità iniziale

La natura dell’app solleva inevitabilmente interrogativi sulla privacy. Per funzionare in modo efficace, Dreambeans necessita di accedere a una quantità significativa di informazioni distribuite tra vari servizi Google

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, le storie generate restano visibili esclusivamente all’utente, i dati possono essere scollegati o rimossi in qualsiasi momento e l’utente decide quali applicazioni connettere alla piattaforma. Resta comunque evidente che il valore dell’app cresce proporzionalmente alla quantità di dati disponibili, un aspetto destinato ad alimentare il dibattito sull’equilibrio tra personalizzazione e tutela della riservatezza.

Al momento Dreambeans non è destinato al grande pubblico. Google ha avviato il rilascio esclusivamente per gli utenti statunitensi maggiorenni con abbonamento Google AI Ultra, sia su Android sia su iOS. Chi non rientra in questi requisiti può iscriversi a una lista d’attesa attraverso Google Labs.