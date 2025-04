Google lancia Gemini 2.5 Flash: cosa cambia con la nuova AI

Con il lancio di Gemini 2.5 Flash, Google segna un importante passo avanti nel campo dell’intelligenza artificiale (IA), ottimizzando l’efficienza computazionale per offrire risposte più rapide senza sacrificare la qualità. Questa innovazione si basa su un approccio di ragionamento dinamico e controllabile, che adatta automaticamente le risorse di elaborazione in base alla complessità delle richieste, garantendo un equilibrio tra prestazioni e consumo di risorse.

Come funziona Gemini 2.5 Flash

Una delle caratteristiche più innovative di Gemini 2.5 Flash è il “budget di ragionamento” personalizzabile, una funzione che consente agli sviluppatori di ottimizzare ulteriormente l’utilizzo delle risorse computazionali. A questa novità si affiancheranno presto strumenti come il tuning supervisionato e il context caching per Vertex AI, ampliando le capacità della piattaforma per una maggiore flessibilità e precisione nelle applicazioni di IA.

Particolare attenzione è stata posta su Deep Research, lo strumento avanzato di Google che permette ricerche approfondite tramite prompt semplici. Secondo i test condotti, gli utenti hanno preferito questa soluzione rispetto a quelle offerte da OpenAI, con un rapporto di 2 a 1, grazie alla maggiore accuratezza e completezza dei report generati.

Al momento, la versione gratuita di Deep Research offre funzionalità limitate, mentre l’accesso completo è riservato agli abbonati a Gemini Advanced. Tuttavia, Google ha annunciato che tutti i modelli presenti nell’app Gemini saranno aggiornati alla versione 2.5 nel prossimo futuro.

Quando arriva Gemini 2.5 Flash

Gemini 2.5 Flash rappresenta una mossa strategica per Google, che punta a rendere economicamente sostenibile l’IA generativa, un settore tradizionalmente caratterizzato da costi elevati e margini di profitto ridotti.

Con l’introduzione di nuove TPU e funzionalità ottimizzate, l’azienda mira a favorire l’adozione su larga scala di queste tecnologie, riducendo le barriere di ingresso per sviluppatori e aziende.

Al momento Gemini 2.5 Flash è disponibile solo tramite Vertex AI Studio, la piattaforma di sviluppo delle intelligenze artificiali dedicata alle aziende.

Deep Research è invece disponibile con limitazioni sugli account non a pagamento, ma Deep Research 2.5 Pro è attualmente disponibile solo per gli abbonati a Gemini Advanced.

Tuttavia, a breve tutti i modelli dell’app Gemini potrebbero passare alla versione 2.5, anche quelli gratuiti: grazie al ragionamento dinamico e alle nuove TPU, Google potrebbe riuscire ad abbassare i costi dell’AI generativa e, di conseguenza, offrire gratuitamente anche questa nuova generazione di modelli.