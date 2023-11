Google lancia in oltre 120 paesi la funzione di ricerca con IA generativa

Le novità in casa Google sono sempre dietro l’angolo, soprattutto in merito all’intelligenza artificiale. Sono trascorsi circa sei mesi dal lancio di Search Generative Experience (SGE) per Ricerca Google. Da quel momento sono stati fatti grossi passi in avanti, con la funzionalità di ricerca basata sull’intelligenza artificiale che è stata gradualmente estesa ad un numero di paesi sempre più consistente. Ora Google sta espandendo la disponibilità di SGE ad altri 120 paesi aggiungendo alcune nuove funzioni.

Durante i primi tempi, SGE era disponibile solo negli Stati Uniti per tutti gli iscritti a Search Labs. In seguito anche India e Giappone hanno accolto la novità, con l’hindi che è stato aggiunto alle lingue supportate. Quanto annunciato durante la giornata di ieri rivela che la funzionalità verrà estesa ora a livello globale.

Pronti a ricevere SGE ci sono paesi come Messico, Brasile, Corea del Sud, Indonesia, Nigeria e molti altri. L’azienda ha inoltre aumentato il numero di lingue supportate, introducendo lo spagnolo, il portoghese, il coreano e l’indonesiano.

Le caratteristiche di SGE e come migliora Ricerca di Google

L’integrazione di SGE in Google al momento permette di cercare qualcosa e di fare un’altra domanda in merito. Google dichiara che sta creando un nuovo modo per porre domande direttamente dalla pagina dei risultati.

Adesso gli utenti potranno dare uno sguardo a tutte le domande precedenti ed ai risultati della ricerca dopo aver posto una domanda specifica. Questa nuova funzionalità arriverà negli Stati Uniti per la prima volta in lingua inglese nelle prossime settimane.

A Mountain View stanno lavorando anche per migliorare le traduzioni in modo che siano più contestualizzate e “umane”. Nel momento in cui una parola dovesse avere più di un significato, SGE lo farà presente e offrirà molteplici soluzioni per la traduzione.

Le parole in questione verranno mostrate sottolineate: cliccando su di essere si avranno traduzioni diverse. Si potrà poi scegliere quella che fa più al caso proprio semplicemente toccandola.