“La tecnologia ci permette finalmente di sfidare la potenza imprevedibile della natura”, questo è quanto afferma il team di Google DeepMind presentando Weather Lab, l’innovativa piattaforma progettata per le previsioni cicloni, sviluppata in collaborazione con il National Hurricane Center americano.

Questa nuova soluzione rappresenta un significativo passo avanti nell’applicazione dell’Intelligenza Artificiale al settore della meteorologia. L’obiettivo principale è quello di salvare vite umane e mitigare i danni economici causati dai fenomeni ciclonici, che negli ultimi 50 anni hanno generato perdite finanziarie globali stimate in circa 1,4 trilioni di dollari.

La difficoltà maggiore nella previsione di eventi meteorologici estremi come uragani, tifoni e cicloni risiede nella loro estrema sensibilità a piccole variazioni delle condizioni atmosferiche. Per affrontare questa sfida, Weather Lab utilizza sofisticate reti neurali probabilistiche, capaci di elaborare fino a 50 scenari differenti per ciascun evento ciclonico. Il sistema analizza con precisione la formazione, il percorso, l’intensità e la forma di ogni ciclone, con un anticipo massimo di 15 giorni.

Weather Lab può prevedere portata ed effetti di un ciclone con 15 giorni di anticipo

I test iniziali hanno dimostrato che le previsioni generate dal sistema sono comparabili, e in alcuni casi superiori, a quelle ottenute tramite i metodi tradizionali basati sulla fisica.

Un esempio concreto dell’efficacia di Weather Lab è stato osservato durante i cicloni Honde e Garance, situati a sud del Madagascar, dove la piattaforma ha fornito previsioni estremamente accurate sulle loro traiettorie. Inoltre, il sistema ha correttamente previsto l’indebolimento del ciclone Alfred in Australia, anticipandone la trasformazione in tempesta tropicale e il potenziale impatto nelle vicinanze di Brisbane.

Il progetto coinvolge prestigiose istituzioni meteorologiche internazionali, tra cui il Met Office britannico, l’Università di Tokyo e Weathernews, che collaborano attivamente al perfezionamento dei modelli AI meteo. Queste partnership dimostrano l’importanza di un approccio multidisciplinare e internazionale per migliorare la precisione delle previsioni e affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici.