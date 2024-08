Google lavora al drag-and-drop per Chrome per Android

L’attenzione di Google nel migliorare le sue applicazioni e piattaforme è davvero estrema. Il colosso americano tiene sempre d’occhio ogni feedback dei suoi utenti proprio per rendergli conto aggiornando tutto quello che non va e portandolo a diventare perfetto. Il browser per eccellenza a cui tutti si rifanno in giro per il mondo è Chrome, opera d’arte di Google che pian piano è diventato un punto fermo.

Ad oggi gli utenti amano servirsi di questo browser, proprio perché offre la giusta versatilità e soprattutto la velocità necessaria. Ovviamente non è esente da problematiche, le quali vengono risolte brillantemente da Google, e da nuovi aggiornamenti che riguardano anche le piattaforme mobili. Proprio in queste ultime ore si sta discutendo di una funzionalità molto amata su desktop che sta per arrivare su piattaforma Android.

Google Chrome introdurrà a breve su Android il drag-and-drop

Al momento il colosso di Mountain View, secondo quanto riportato, starebbe lavorando a una funzionalità molto utile, ovvero il drag-and-drop per l’app Chrome per Android. La funzionalità è riservata di base per la versione desktop e fa risparmiare tanto tempo agli utenti soprattutto mentre lavorano. Gli utenti sono entusiasti di aver ravvisato l’arrivo di questa novità, proprio per veder migliorare la loro esperienza di navigazione e la produttività.

Secondo MSPoweruser, la funzionalità dovrebbe debuttare nel canale riservato agli sviluppatori di Chrome per Android (versione 129). Nel momento in cui sarà attiva, gli utenti potranno spostare file da una posizione all’altra all’interno del loro browser e anche dal browser ad altre app.

MSPoweruser, fonte della notizia, ha anche notato una modifica alla funzionalità Ricerche recenti, la quale è al momento in test. Gli utenti potrebbero presto essere in grado di vedere ricerche correlate anche mentre digitano, esattamente come avviene sulla versione desktop. Tuttavia, non è ancora chiaro se la funzionalità verrà implementata per tutti, come qualsiasi funzionalità che parte dalla fase di sviluppo o di test.