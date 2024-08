Google: le ricerche rapide disponibili su iOS arrivano anche su Android

Come tutti ben sanno, Google tende a lavorare quasi in simultanea su tutti e due i sistemi operativi mobili di riferimento che sono Android ed iOS. La versione dedicata agli utenti Apple dell’app Google possiede da qualche tempo una funzionalità che è in grado di velocizzare le ricerche.

Ebbene, secondo le informazioni pervenute nelle ultime ore, questa funzionalità sembrerebbe indirizzata anche alla versione Android dell’app Google. Dando un’occhiata più approfondita all’ultima versione beta dell’app dedicata agli utenti del robottino verde, è stata scoperta la novità in arrivo. Esatto: come su iOS, le ricerche rapide nell’app di Google adesso arriveranno anche per Android.

Android accoglie le ricerche rapide nell’app Google, proprio come su iOS

Il sistema di ricerche rapide nell’app Google su un iPhone funziona in maniera molto chiara: basta infatti digitare ciò che si vuole cercare sul web nella barra. La comodità è che, anche dopo aver chiuso l’app Google in seguito alla ricerca effettuata, se l’utente dovesse avere di nuovo bisogno di quei risultati ottenuti in precedenza, potrà ottenerli semplicemente riaprendo l’app Google. Verrà fuori infatti un pop-up in fondo alla pagina che segnalerà la ricerca recente.

Gli utenti a quel punto avranno circa cinque secondi per toccare il pop-up e tornare al risultato della ricerca precedente prima che scompaia. C’è anche la possibilità di far scomparire quel suggerimento: basta toccare la classica “x” che compare di fianco a quest’ultimo. Attualmente, gli utenti Android che eseguono la versione Beta dell’app Google con la versione 15.34.32.29.arm64, possono avere modo di testare questa funzionalità.

Ufficialmente dunque, almeno per il momento, la feature resta disponibile su iOS. Si tratta quindi dell’ennesimo segnale che Google intende procedere di pari passo tra entrambi i sistemi operativi, concedendo agli utenti dell’uno le stesse opportunità concesse sull’altro. Seguiranno nuovi aggiornamenti in merito alla disponibilità in pianta stabile di questa funzione.