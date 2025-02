Google Maps: 20 anni di storia, ecco quali sono i luoghi più recensiti

Sembra ieri ma in realtà non è così: Google Maps oggi compie vent’anni dal suo lancio ufficiale. È stata questa l’applicazione tra le più rivoluzionarie in assoluto, la quale ha pensionato le care vecchie cartine e perché no anche le indicazioni stradali. Ad oggi basta tenere gli occhi fissi sulla mappa digitale e si arriverà di certo a destinazione. Sono oltre 2 miliardi le persone che negli anni hanno avuto modo di utilizzare Google Maps, trovando la loro strada ma anche dei punti di interesse ed attività commerciali.

Google Maps: un impatto enorme sulla nostra vita quotidiana

L’anno scorso gli utenti che hanno utilizzato Google Maps, hanno usufruito di ben 1000 miliardi di chilometri in termini di indicazioni. Come fa sapere la società, si tratta dell’equivalente di più di 1000 orbite girate intorno al sole. Google Maps però è utilissima anche per le attività, oltre 250 milioni quelle registrate sulla piattaforma.

Molti inoltre sottovalutano un aspetto importantissimo di Google Maps: recensioni, valutazioni e foto. Questi particolari contribuiscono quotidianamente ad arricchire la piattaforma, lasciando peraltro un esempio a chi vuole visitare dei posti o dei punti di interesse.

I luoghi più recensiti d’Italia

Per festeggiare il suo ventesimo compleanno, Google Maps ha stilato una classifica dei parchi e musei più recensiti in Italia. Un invito a riscoprire alcuni dei posti più visitati e amati, magari per programmare la prossima gita.

I parchi più recensiti

Villa Borghese – Roma

– Roma Parco Sempione – Milano

– Milano Prato della Valle – Padova

– Padova Parco Nazionale delle Cinque Terre

Parco di Monza

Parco Nazionale del Vesuvio – Napoli

– Napoli Parco Giardino Sigurtà – Valeggio sul Mincio

– Valeggio sul Mincio Cascate del Varone – Tenno

– Tenno Giardini Indro Montanelli – Milano

– Milano Villa Doria Pamphili – Roma

I musei più recensiti

Foro Romano – Roma

– Roma Galleria degli Uffizi – Firenze

– Firenze Casa di Giulietta – Verona

– Verona Parco Archeologico di Pompei

Museo Egizio – Torino

– Torino Reggia di Caserta

Galleria dell’Accademia di Firenze

Museo Cappella Sansevero – Napoli

– Napoli Museo Ferrari – Maranello

– Maranello Palazzo Ducale – Venezia

Inizialmente chi utilizzava Google Maps di certo non ci trovava troppo utilità se non un po’ di curiosità essendo l’applicazione una semplice mappa. Ad oggi risulta uno strumento imprescindibile per chiunque si trovi in viaggio, anche per chi magari conosce bene la strada.