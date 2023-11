Google Maps aiuterà gli utenti ad evitare di salire sul treno sbagliato

Con grande attenzione, Google sta disponendo per tutte le sue applicazioni degli aggiornamenti in grado di includere nuovi aspetti. Lo scopo è migliorare l’esperienza degli utenti, soprattutto in merito ad alcune piattaforme tra le quali spicca il nome di Google Maps.

In vista delle festività natalizie, l’azienda si sta preparando a lanciare nuove opportunità per coloro che usano l’applicazione dedicata alla navigazione. Le nuove modifiche in arrivo daranno una mano agli utenti a spostarsi e a pianificare i viaggi in compagnia.

Proprio durante la giornata di ieri Google ha annunciato tre nuove funzionalità che ben presto arriveranno su Maps sia per Android che per iOS. La prima di queste riguarda un aggiornamento in merito alle indicazioni stradali che dovrebbe aiutare gli utenti nel rapporto con i treni.

Google Maps migliora, l’aggiornamento aiuta gli utenti con i treni

È capitato a tutti almeno una volta di salire sul treno sbagliato o scendere alla fermata sbagliata. Per evitare che questo possa succedere, Google ha pensato ad un nuovo aggiornamento per la sua applicazione Maps.

La soluzione più scaricata al mondo per quanto riguarda la navigazione fornirà informazioni in merito agli orari del trasporto pubblico, alla durata del viaggio e al numero dei trasferimenti, così da poter vedere facilmente il percorso migliore e la propria destinazione.

Ci saranno dei filtri per scegliere che tipo di trasporto prendere ma, come anticipato, la grande novità riguarderà proprio i treni. Innanzitutto si potrà sapere quali saranno le entrate e le uscite delle stazioni, ma si potrà anche capire in tempo reale a quale fermata scendere e quale treno prendere.

Maps includerà anche degli elenchi collaborativi, con la possibilità di creare un gruppo nel quale tutti potranno aggiungere suggerimenti sui luoghi da visitare. Ognuno potrà votare il luogo preferito da raggiungere tutti insieme.

A breve l’aggiornamento dovrebbe arrivare per tutti, con le novità sui treni che dovrebbero riguardare oltre 80 città in Europa e negli USA.