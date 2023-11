Google Messaggi, arrivano nuovi sfondi per le chat e i profili

Google offre una vasta gamma di applicazioni, prodotti e servizi, ciò significa che lo sforzo al fine di garantire ogni beneficio deve essere davvero enorme. Quando si tratta delle applicazioni più importanti, come ad esempio Messaggi, l’azienda sa che bisogna porre molta attenzione sull’interfaccia utente.

Quest’ultima è infatti fondamentale per far sì che le persone utilizzino in maniera ricorrente la piattaforma. La concorrenza infatti è davvero tanta e ogni aggiornamento, anche se minimo potrebbe essere utile per accaparrarsi un buona parte di pubblico.

Nelle ultime ore si sta parlando insistentemente di un nuovo update, che sarebbe stato ideato da Google per modificare alcuni aspetti relativi alla personalizzazione.

Google Messaggi si aggiorna, arrivano gli sfondi per le chat e i profili

Come hanno notato alcuni leaker sul web, ci sarebbero segnali molto chiari in merito ad una nuova fase di test cominciata da Google per la sua applicazione Messaggi. Sembra che il colosso abbia deciso di cominciare a testare gli sfondi e nuove opzioni di colore per la chat.

Gli utenti potrebbero ben presto avere la possibilità di personalizzare l’aspetto dell’applicazione in base alle proprie preferenze. Tutto ciò nonostante la classica tematizzazione dinamica dell’interfaccia Material You che avviene in maniera automatica. In parole povere, gli utenti potrebbero avere la possibilità di modificare lo sfondo delle chat, cambiandone il colore.

Un altro cambiamento riguarderebbe i profili, che dovrebbero essere introdotti per consentire all’utente di essere più facilmente rilevabile sulla piattaforma. Si potranno caricare immagini del profilo e cambiare anche il proprio nome. Al momento tutto questo però sembra essere solo un test, visto che non ci sono conferme ufficiali da parte di Google.

L’obiettivo è quello di rendere la piattaforma Messaggi sempre più performante in modo da poter competere con i grandi colossi. Il processo ovviamente sarà complicato ma l’azienda sembra non volersi dare per vinta.