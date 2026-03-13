Google Maps: arrivano due nuove funzioni destinate a rivoluzionare l'app

Google Maps si prepara a una trasformazione radicale che promette di ridefinire il concetto stesso di orientamento e scoperta dei luoghi.

Con oltre 300 milioni di punti di interesse e mezzo miliardo di utenti contributori attivi, la piattaforma si avvale oggi della potenza della tecnologia visiva di Gemini per lanciare due innovazioni di rilievo: Ask Maps e Immersive Navigation. Si tratta di strumenti avanzati che non solo migliorano l’esperienza utente, ma aprono la strada a una nuova era della mobilità intelligente, in cui la mappa diventa un vero compagno di viaggio, in grado di anticipare e comprendere i bisogni di chi si sposta.

L’introduzione di queste funzionalità segna un punto di svolta nell’utilizzo delle mappe digitali, spostando l’attenzione da un semplice supporto consultativo a un sistema interattivo e contestuale. Ask Maps, in particolare, si distingue come assistente conversazionale capace di comprendere richieste articolate in linguaggio naturale: non sarà più necessario digitare query rigide e schematiche, ma si potranno porre domande complesse, come “Dove trovo un bar tranquillo con prese di ricarica vicino alla stazione?” o “Qual è il percorso migliore per un viaggio multi-tappa con soste panoramiche?”. Il sistema, sfruttando l’immenso patrimonio informativo accumulato da Google Maps, restituirà suggerimenti personalizzati e pertinenti, rendendo la pianificazione del viaggio un’esperienza fluida e intuitiva.

Ask Maps e Immersive Navigation: come cambiano le interazioni con Google Maps

Parallelamente, la navigazione 3D prende vita attraverso la funzione Immersive Navigation, che sfrutta le capacità multimodali di Gemini per offrire rappresentazioni tridimensionali estremamente realistiche di città, monumenti e infrastrutture urbane.

Questa nuova modalità non si limita a visualizzare il percorso, ma mette in risalto elementi cruciali come corsie, semafori, attraversamenti pedonali e accessi ai parcheggi, fornendo indicazioni vocali naturali e aggiornamenti sul traffico in tempo reale. L’obiettivo è ridurre lo stress alla guida e aumentare la consapevolezza del conducente, rendendo ogni spostamento più sicuro e informato.

Dal punto di vista tecnico, le due innovazioni si fondano su infrastrutture complementari. Ask Maps si basa su un’enorme base dati alimentata dagli utenti e dall’Intelligenza Artificiale, mentre Immersive Navigation trasforma immagini cartografiche e dati geospaziali in prospettive tridimensionali aderenti alla realtà urbana, grazie alla potenza computazionale di Gemini. Questo approccio multimodale permette a Google Maps di interpretare i contesti in modo più accurato, offrendo risposte sempre più personalizzate e contestualizzate alle esigenze degli utenti.

Attualmente, la distribuzione di queste funzionalità rimane limitata: Ask Maps è disponibile per ora solo su dispositivi mobili negli Stati Uniti e in India, mentre Immersive Navigation è in fase di rollout iniziale negli USA e arriverà progressivamente su Android, CarPlay e altre piattaforme. Google ha già annunciato l’intenzione di estendere questi servizi a livello globale, anche se i tempi precisi non sono ancora stati definiti.