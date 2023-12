Google Maps aumenta la privacy, potrete muovervi più discretamente

Google continua a porre grande attenzione sulle sue piattaforme ed applicazioni, come il 2023 ha dimostrato costantemente. Tra le app più implementate nell’ultimo periodo c’è sicuramente Google Maps, che ha ricevuto diversi aggiornamenti interessanti.

La celebre soluzione dedicata alla navigazione sta per ricevere un nuovo aggiornamento che dovrebbe essere incentrato sulla privacy. Stando a quanto riportato, saranno tre le importanti funzionalità che verranno implementate e a riceverle saranno sia gli utenti Android che quelli iOS.

Sia da una parte che dall’altra dunque si potrà trarre grande vantaggio nel muoversi in maniera privata e discreta. È proprio su questo che verte il nuovo aggiornamento di Google Maps.

Google Maps, ora la vostra privacy sarà massima: ecco cosa cambia

All’interno di un post che è stato pubblicato sul celebre blog di Google, è arrivato un annuncio: tutti gli utenti che usano Maps potranno avere nuove facoltà a breve. Tra queste ci sarà anche quella per eliminare la propria attività relativa a luoghi ben specifici, il tutto direttamente dall’applicazione.

Nel momento in cui visiterete un luogo spesso e non volete che qualcuno ficchi il naso nel vostro telefono per scoprire dove siete stati, potrete eliminare le vostre ricerche. In realtà anche le indicazioni stradali, le visite e le condivisioni sono oggetto di novità.

Google introduce anche la possibilità di archiviare la cronologia sul dispositivo e non sul cloud come impostazione predefinita. Come afferma l’azienda, verrà memorizzata la sequenza temporale sulla memoria del dispositivo proprio per conferire all’utente un controllo maggiore sui suoi dati dati.

Infine sembra chiara la volontà di Google di semplificare l’accesso ai controlli di posizione su Maps. Basterà toccare il punto blu che mostra la tua posizione attuale per poter accedere alle impostazioni avanzate come la cronologia delle posizioni o i controlli della sequenza temporale. L’aggiornamento comincerà ad essere distribuito nelle prossime settimane.