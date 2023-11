Google Maps porta i nuovi e discussi colori anche su Android Auto

Se anche voi siete soliti utilizzare il sistema Android Auto, potreste fare affidamento su Google Maps per condurre al meglio i vostri viaggi. Molto probabilmente le persone che ne fanno utilizzo, si saranno abituate ai colori che da sempre vedono sullo schermo della propria auto.

Proprio per quanto concerne le tonalità, durante l’inizio di questo mese di novembre Google ha iniziato ad introdurre una nuova combinazione di colori per Maps. Il cambiamento è stato notato soprattutto all’interno dell’app mobile e sul sito desktop. Ora sembra che questa novità sia pronta ad arrivare in pianta stabile anche su Android Auto.

Google Maps cambia colori anche su Android Auto, in arrivo l’aggiornamento

Alcune fonti hanno riportato la notizia durante le ultime ore: la nuova combinazione di colori di Google Maps, che mostra l’app più bella rispetto a prima, sta cominciando ad essere individuata anche su Android Auto.

Almeno in un primo momento, la società aveva parlato di un rinnovamento per Maps a partire da ottobre 2023, salvo poi modificare i suoi piani. All’epoca si diceva che alcune nuove tonalità avrebbero fatto il loro debutto ufficiale nell’app nei mesi che sarebbero seguiti, partendo come sempre da Stati Uniti, Francia, Canada e Germania.

Adesso a quanto pare possono essere visualizzati su Android Auto, offrendo agli utenti una mappa aggiornata da sfruttare in movimento. Molte persone, che hanno avuto modo di conoscere questo cambiamento direttamente sui loro smartphone, hanno inizialmente paragonato il tutto a Mappe di Apple. Il cambiamento di colori infatti non è stato accolto di buon grado da diverse persone, ma sembra che in tanti si siano abituati.

Sebbene le tonalità introdotte da Google risultino per molti troppo luminose e meno precise per diversi utenti, sono invece in grado di riflettere meglio il mondo reale. Questo è solo l’inizio per una serie di novità che a breve implementeranno maggiormente Maps.