Google Maps è stato aggiornato: ecco cosa cambia

Google Maps introduce nuove funzioni per la mobilità in Europa, diventando un pilastro fondamentale per i viaggi sostenibili. Grazie a innovazioni basate sull’intelligenza artificiale, l’app si trasforma in un alleato cruciale per la mobilità ecologica, supportando le politiche urbane di sostenibilità e promuovendo una maggiore consapevolezza ambientale.

Confronto tra mezzi di trasporto

Una delle principali novità di Google Maps riguarda il confronto in tempo reale tra diversi mezzi di trasporto. La nuova intelligenza artificiale di Google Maps permette agli utenti di valutare se utilizzare l’automobile, camminare o optare per i trasporti pubblici. Attualmente attivo in sessanta città, il servizio si espanderà presto a Copenaghen, Stoccolma e Varsavia, consolidando la sua presenza nelle capitali europee più attente alla sostenibilità.

Pianificazione per i ciclisti

Gli spostamenti in bicicletta diventano più sicuri e pianificabili grazie a dati dettagliati su pendenze, traffico e condizioni stradali. Con 125.000 chilometri di piste ciclabili mappate, l’app collabora con le amministrazioni locali di città come Milano, Roma, Berlino e Madrid. Altre 17 città sono pronte ad aderire, rendendo ogni pedalata più informata e sicura.

Riduzione dell’impatto ambientale al volante

Per chi preferisce l’automobile, percorsi ecologici ottimizzati per il minor consumo energetico sono ora disponibili globalmente. Nel 2024, questa funzionalità ha evitato l’emissione di 2,7 milioni di tonnellate di gas serra, equivalenti a 630.000 auto a benzina fuori circolazione per un anno intero.

Gestione delle ZTL

Le notifiche ZTL avvisano gli automobilisti in anticipo sulla possibilità di accesso alle aree a traffico limitato. Già attivo in città come Londra e Berlino, il servizio si espanderà presto a oltre 1.000 zone in Europa, con un focus particolare su Italia, Germania e Svezia.

Collaborazione con le città

Oltre a supportare gli utenti, Google Maps collabora con le amministrazioni cittadine attraverso il Project Green Light. Questo progetto utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare i semafori, migliorando la fluidità del traffico e riducendo le emissioni. Vilnius, in Lituania, è tra le venti città già coinvolte, dimostrando l’efficacia di questa iniziativa.