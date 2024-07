Google Maps: in test una funzionalità potenzialmente pericolosa

Come ha condiviso un utente su X, l’app per le mappe più famosa al mondo sta per cambiare. Google sta per aggiornare Google Maps inserendo una nuova funzionalità molto interessante, nonché utile ma anche rischiosa per gli utenti. Il colosso infatti sembra non voler esitare a suggerire una rapida deviazione per consigliare agli utenti di visitare una delle località sul tragitto. All’utente in questione infatti è stata suggerita una sosta rapida.

Google Maps potrebbe quindi suggerire delle fermate che comparirebbero come sponsor improvvisi mentre si guida. Secondo alcuni utenti che sono venuti a conoscenza di questa eventualità, potrebbe trattarsi di una funzionalità potenzialmente pericolosa. In molti potrebbero infatti essere spinti ad abbandonare l’app per questo motivo.

Google Maps pronta ad introdurre una funzionalità che farà discutere e non poco

Una nuova funzione che suggerisce una fermata improvvisamente durante la marcia: questo è quanto Google Maps si sta preparando ad introdurre in pianta stabile per i suoi utenti. Apparentemente, questi luoghi suggeriti vengono proposti in modo arbitrario e non hanno nulla a che fare con la cronologia delle ricerche effettuate dall’utente. Questo modo infatti funzionano in genere gli annunci online.

Tante persone sembrano non essere d’accordo con questa funzionalità che non è ancora disponibile nell’applicazione stabile. Stando a quanto riferito da diversi utenti infatti questo potrebbe essere un nuovo modo per distrarre le persone alla guida, anche perché in giro per le strade ci sono già tantissime distrazioni.

A quanto pare inoltre, il popup che viene fuori con il suggerimento non scompare a meno che non l’utente non tocchi “Annulla” o “Aggiungi fermata“. Dato che molte persone fanno affidamento sulle istruzioni audio durante la guida, tentarle di interagire con lo schermo potrebbe mettere a repentaglio la loro sicurezza.

Non è noto se questa funzionalità sia solo un pensiero o qualcosa di pronto all’arrivo. Di certo c’è che sta già facendo discutere tutti.