Google Maps consentirà di navigare insieme ad amici e familiari

Molti automobilisti utilizzano sistemi di navigazione su smartphone o in auto come Google Maps per le indicazioni utili a raggiungere un posto. Una cosa che i diversi utenti hanno sempre contestato a questa piattaforma di Google è l’impossibilità di fornire un modo per coordinare un viaggio di gruppo. Secondo un nuovo brevetto depositato, tutto ciò potrebbe cambiare in futuro.

Attualmente, se l’automobilista e un gruppo di amici pensasse di recarsi presso la stessa destinazione con auto diverse, si userà il caro vecchio metodo: il primo davanti e tutti gli altri dietro. In caso contrario ognuno seguirà il suo navigatore. A breve però tutto potrebbe diventare ancora più interattivo.

Google Maps consentirà di condividere le indicazioni di viaggio in simultanea con il proprio gruppo

Un nuovo documento trapelato sul web in queste ore suggerirebbe una nuova e prossima funzionalità di Google Maps. Questa si occuperà di facilitare un gruppo di veicoli che viaggiano verso una destinazione comune, sia dallo stesso punto di partenza che da luoghi diversi. La funzionalità sarà in grado di capire le situazioni in cui più utenti si recano nello stesso luogo, sia in base a richieste chiare da parte degli utenti stessi sia in base a promemoria salvati sul calendario o ai messaggi di testo.

Ci sono diversi vantaggi che porteranno questa funzionalità di Google Maps ad essere molto utile. Ad esempio, manterrà informati tutti i partecipanti sulla posizione attuale delle altre auto, così da non preoccuparsi di dover telefonare o messaggiare gli altri per assicurarsi di dove siano. L’app sarà anche in grado di suggerire una fermata per l’auto che precede le altre in modo che l’intero gruppo raggiunga la destinazione più o meno nello stesso momento. Almeno per il momento queste sono tutte le informazioni trapelate ma non si sa quando arriverà effettivamente il nuovo aggiornamento.