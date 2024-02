Google Maps, l'aggiornamento per raggiungere più facilmente i punti d'interesse

Google si sta adoperando al massimo per introdurre l’intelligenza artificiale in tutte le sue piattaforme e prodotti. L’ultimo esperimento che riguarda tale ambito, sta consentendo al colosso di migliorare nettamente l’integrazione di Google Maps. Adesso, grazie all’intelligenza artificiale, gli utenti potranno avere modo di trovare i punti di interesse in maniera molto più semplice.

Proprio ieri infatti Google ha annunciato ufficialmente che introdurrà presto un nuovo modo per aiutare gli utenti a trovare i luoghi che desiderano, usando Maps. Secondo il colosso americano, questa funzionalità vedrà le sue basi nei LLM dell’azienda, così da analizzare informazioni su oltre 250 milioni di luoghi e approfondimenti forniti dalla comunità. Una delle novità sarà quella di poter sfruttare i vari suggerimenti in merito ai possibili luoghi da visitare in una determinata zona.

Google Maps migliora: i punti d’interesse saranno più semplici da individuare

Non era un mistero che l’implementazione dell’intelligenza artificiale avrebbe migliorato nettamente Google Maps. Un esempio fornito in merito all’aggiornamento in arrivo riguarda la ricerca di cose da fare magari durante una giornata uggiosa. L’utente infatti potrà provare a digitare la frase “attività per una giornata piovosa” nella barra: sarà così che verranno forniti dei consigli utili per svolgere delle attività al chiuso. Google a quel punto indicherà spettacoli, cinema e molto altro.

Google Maps inoltre, sempre con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, terrà conto delle richieste precedenti. Se un utente ad esempio ha scelto di visitare un posto di un determinato genere, gliene verranno proposti diversi anche dopo, cercando di venire incontro alle sue esigenze.

Tutti i risultati che verranno fuori dalla ricerca su Maps, saranno organizzati in categorie ben precise. Ci saranno infatti gallerie di foto e informazioni di riepilogo su determinati luoghi. Al momento non ci sono troppe informazioni sull’arrivo della funzionalità in Italia, ma a quanto pare dovrebbe essere lanciata in esclusiva per gli Stati Uniti proprio questa settimana.