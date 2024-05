Google Maps: l'ultimo aggiornamento porta due interessanti novità

Google Maps è un’app tra le più curate dalla compagnia di Mountain View e, in tal senso, le due implementazioni scoperte dimostrano quanto questa sia considerata importante.

Entrambe le funzioni elencate sono state scoperte attraverso l’analisi del codice da parte degli esperti di portali come SmartDroid e 9to5Google. La prima introduzione non è una novità assoluta, in quanto era una funzione già disponibile su Android Auto che però, ora, viene proposta anche per l’app Android standard.

Stiamo parlando di un filtro, attivabile con un semplice tocco sull’apposito pulsante, che permette di individuare le stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Per poter ottenere questo filtro è necessario impostare, attraverso apposita opzione in Impostazioni, la vettura utilizzata come elettrica (come impostazione predefinita la stessa è impostata come carburante).

La seconda introduzione, riguarda l’aspetto grafico dell’app. A quanto pare, infatti, Google Maps mostrerà l’intera lunghezza di una strada in blu quando sei alla ricerca della stessa. In precedenza, il tutto si limitava a un pin bloccato sulla strada per far risaltare la via agli occhi dell’utente.

Queste due funzionalità di Google Maps sono solo le ultime di una lunga serie

Questa seconda introduzione non va assolutamente sottovalutata. Attraverso l’intera evidenziazione della strada, infatti, è possibile comprendere meglio dove inizia e dove finisce. Ciò, comunque, non va a limitare il raggio d’azione dell’utente se questo sta cercando un indirizzo e/o un numero civico specifico.

Le due introduzioni, non rivoluzionarie ma comunque interessanti, sono al momento riservate agli utenti Android. Sebbene sia più che prevedibile un’introduzione anche in ambiente iOS, a tal proposito non è ancora dato sapere quanto sarà necessario attendere per vedere le stesse nell’ecosistema Apple.

Giusto qualche settimana fa Google ha introdotto una nuova funzione che rende questa app ancora più completa. Si parla, infatti, dell’introduzione di funzioni che trasformano Google Maps in un vero e proprio travel planner.