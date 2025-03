Google Maps ora è più intelligente: ci sono più informazioni su parcheggi, orari e consumi

Google Maps si prepara a cambiare volto, offrendo un’esperienza ancora più intelligente e centrata sulle esigenze quotidiane. Nei prossimi aggiornamenti, l’app di navigazione potrebbe mostrare già nella schermata principale alcune informazioni essenziali come la disponibilità di parcheggi, il percorso a basso consumo e l’orario stimato d’arrivo, rendendo la pianificazione dei viaggi ancora più semplice.

Più informazioni subito, senza dover cercare

Oggi, per sapere se esiste un percorso che consuma meno carburante o batteria, bisogna aprire la scheda del tragitto e cercare l’icona a forma di foglia. In futuro, invece, tutto sarà visibile subito, appena si imposta una destinazione. Questo significa meno tap, meno tempo perso e un colpo d’occhio più ricco di dettagli utili. Un cambiamento pensato soprattutto per chi vuole partire senza sorprese, con tutte le informazioni già sotto controllo.

Anche la disponibilità dei parcheggi sarà evidenziata prima di avviare la navigazione, un dettaglio che potrebbe fare la differenza soprattutto nelle grandi città o durante eventi particolarmente affollati.

Funzionalità in fase di test

Le novità non sono ancora ufficialmente disponibili per tutti, ma diversi utenti e tester – tra cui Moshe di Android Police – le hanno già individuate in fase di prova. Come sempre, potrebbero esserci dei miglioramenti in maniera graduale anche con i nuovi aggiornamenti che l’applicazione subirà.

Intanto chi usa l’intelligenza artificiale Gemini si sarà reso conto dell’integrazione proprio con Google Maps grazie ad un altro aggiornamento di questi giorni. . Gemini è in grado di sfruttare il servizio per fornire indicazioni e suggerimenti mirati su ristoranti, negozi e punti di interesse, in modo naturale e contestuale.

Problemi con la cronologia degli spostamenti

Non mancano però i problemi. Alcuni utenti hanno segnalato la sparizione della cronologia degli spostamenti, la famosa Timeline. A quanto pare, questo potrebbe dipendere dal passaggio – ancora in corso – alla memorizzazione dei dati direttamente sul dispositivo invece che nel cloud.

Se il backup è attivo, basta andare nella sezione “Cronologia” e cercare l’icona della nuvola per recuperare tutto. Chi invece non aveva il salvataggio abilitato, rischia purtroppo di aver perso definitivamente le informazioni registrate.