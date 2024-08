Google Maps si aggiorna: cambiano i colori ed altri elementi grafici

Continua a migliorarsi sotto tutti gli aspetti Google insieme alle sue piattaforme di riferimento, tra le quali ce ne sono alcune ormai molto utilizzate dagli utenti. Il progresso sta nei piccoli dettagli e questo il colosso americano lo sa bene, motivo per il quale è arrivato un altro piccolo aggiornamento a puntellare Google Maps.

La scorsa settimana, il servizio di navigazione ha lanciato una barra inferiore semplificata per i dispositivi mobili. Ora, secondo quanto riportato dai primi utenti che lo hanno ricevuto, il nuovo aggiornamento avrebbe portato nuovi colori e nuove forme per i pin che contrassegnano i posti sulla mappa.

Google Maps si aggiorna: cambiano i colori e lo stile dei pin sulla mappa

La forma iconica del pin, da sempre conosciuta con una punta più affilata in basso, è ora solo un ricordo: è scomparsa definitivamente. Al momento infatti resta visibile solo nell’icona tipica di Google Maps.

Al suo posto, sulla mappa, il nuovo aggiornamento ha portato un design del pin più corto e più arrotondato con uno sfondo bianco. L’icona che mostra la categoria è posizionata all’interno di un cerchio. Ciò va ad allinearsi dunque al design delle icone delle stelle, bandiere e cuori.

La maggior parte dei pin è rimasta la stessa mentre alcuni sono cambiati. Ad esempio, quello per i musei è ora viola anziché verde acqua. Altri ritocchi di colore con l’aggiornamento sono meno importanti ma ci sono: ecco ad esempio l’icona dello zoo che diventa più chiara.

Il nuovo design aggiornato del pin rende le icone più piccole, il che potrebbe consentire a Google di mostrare molto di più la mappa. Questo aggiornamento lato server è ora in arrivo per Android, iOS e per la versione web. Questo potrebbe essere solo l’inizio di una serie di grandi aggiornamenti che riguarderanno Google Maps prossimamente.