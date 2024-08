Google Messaggi consentirà di individuare le chat di gruppo molto prima

Sebbene ultimamente Google sia stata molto indaffarata con il lancio dei suoi nuovi smartphone, sembra non aver perso la mano ad aggiornare le sue app di riferimento. Tra le più quotate, soprattutto dopo l’introduzione del supporto di messaggistica RCS, c’è sicuramente Google Messaggi, la sua app dedicata agli utenti Android.

A quanto pare ora Google sta lavorando a un altro piccolo aggiornamento che potrebbe effettivamente migliorare l’esperienza del pubblico. Di recente, l’app ha ricevuto alcune modifiche estetiche molto gradite, come il cambio di colore del pulsante Invia. Non molto tempo prima poi gli utenti hanno potuto notare l’inizio della fase di test per quanto concerne una riprogettazione per le conferme di lettura. Ora c’è un nuovo test in corso in beta: Google Messaggi consentirà di trovare una chat di gruppo molto più velocemente del solito

Google Messaggi: arriva il modo per trovare una chat di gruppo rapidamente

Alcune informazioni trapelate sul web rivelano che Google avrebbe intenzione di modificare le funzionalità di ricerca nell’app Messaggi. Sembra che il gigante della tecnologia stia infatti pianificando l’aggiunta di un’opzione di ricerca per le chat di gruppo.

Prima, il campo “A” alla voce “Avvia chat > ​​Nuova conversazione” mostrava solo i singoli contatti. Ora, alcuni beta tester stanno provando una nuova sezione denominata “Chat di gruppo” che consente di cercare le conversazioni che contengono più utenti. Si possono cercare i nomi dei gruppi e dei partecipanti e l’anteprima mostra anche l’ultimo messaggio inviato.

La ricerca di gruppo è ancora in fase di test nell’ultima versione beta di Google Messages e pertanto non è ancora disponibile nella versione stabile, ma Google potrebbe lanciarla presto. Si tratta di un nuovo modo per migliorare l’esperienza degli utenti, ai quali vedono sempre di più la famosa piattaforma avvicinarsi ai colossi di messaggistica più famosi. Seguiranno aggiornamenti in merito al rilascio di quest’update.