Google Maps sta testando riepiloghi delle recensioni e altre funzioni IA

Google sta testando delle nuove funzionalità basate sull’Intelligenza Artificiale per quanto riguarda Google Maps.

Sebbene le funzioni sperimentali siano al momento provate sul mercato indiano, in caso di esito positivo, potrebbero presto essere disponibili anche nel resto del mondo. Secondo quanto rivelato, si parla di riepiloghi basati sull’IA oltre ad avvisi meteo avanzati o di ottenere indicazioni su luoghi in grado di offrire esperienze specifiche.

A quanto pare Google Maps sarà in grado di analizzare le recensioni, creando dei riepiloghi permettendo agli utenti di avere una propria opinione in pochi secondi, senza per forza dover leggere decine e decine di review.

Per quanto concerne esperienze specifiche, si parla di richieste che possono, per esempio, focalizzarsi su location ideali per picnic, oppure richieste su negozi e prodotti specifici come torte di compleanno a tema. L’IA dovrebbe agire interpretando la query e fornendo risultati adeguati.

Dai riepiloghi delle recensioni agli avvisi meteo: Google Maps abbraccia l’IA

Per ottenere questo tipo di risultato l’IA di Google Maps adotterà un approccio particolare, basato in gran parte sulle foto caricate dagli utenti, abbinando le stesse a etichette e descrizioni di luoghi.

La terza novità testata in India riguarda nuovi avvisi meteo. Questi dovrebbero essere particolarmente utili in zone con scarsa visibilità a causa della nebbia e non solo. I primi test sulle nuove funzioni di Google Maps dovrebbero iniziare a fine mese. Non è la prima volta che Maps può godere dell’introduzione dell’IA: già lo scorso febbraio, alcune funzionalità simili sono state testate nel contesto degli Stati Uniti.

Tra le tante iniziative di Google per migliorare questo straordinario strumento figurano anche delle misure drastiche per bloccare la diffusione di recensioni false, così come alcune funzioni che smetteranno di esistere nel corso dei prossimi mesi.