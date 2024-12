Google Maps: su Android arrivano le icone personalizzate dei veicoli

Le icone personalizzate dei veicoli di Google Maps sono state testate, nel corso del mese passato, su un gruppo esiguo di utenti iOS.

A quanto pare, in queste ore la stessa funzione sta gradualmente apparendo anche su dispositivi Android. In questo momento l’implementazione sembra riguardare un numero ristretto di smartphone, tutti con la versione 24.50.04.705335264 di Google Maps installata.

Secondo quanto emerso finora, l’introduzione della funzione viene segnalata attraverso un banner apposito, che viene presentato ai fortunati utenti selezionati per il test. Nello stesso messaggio, oltre a una breve descrizione, viene puntualizzato come la funzionalità sarà presto disponibile per tutti gli utenti.

Stando all’opinione di alcuni esperti del settore, le icone personalizzate dei veicoli sono al momento proposte solo alla community Local Guides di Google Maps. Tra di esse rientrano i membri più attivi sulla piattaforma, con interazioni frequenti per quanto concerne recensioni, foto e risposte ad altri utenti.

Come funzionano le nuove icone personalizzate dei veicoli

Al momento attuale, la gestione delle icone personalizzate per i veicoli non sembra particolarmente complicata.

Per poter gestire questo aspetto, è necessario iniziare un viaggio. Google Maps presenta un’icona a forma di freccia blu, che indica la posizione attuale dell’utente. Selezionando tale icona, verranno visualizzate tutte le opzioni disponibili, con la possibilità di scegliere tra una berlina, un camion fuoristrada, un SUV, un’auto sportiva o una berlina compatta. Scelto il design dell’icona è possibile poi selezionare un colore tra gli otto disponibili.

Google Maps ha ottenuto diversi aggiornamenti di recenti, alcuni con risvolti ancora più concreti rispetto all’introduzione delle icone personalizzate per i veicoli. Per esempio, giusto un paio di settimane fa, gli sviluppatori hanno integrato nell’app le segnalazioni degli incidenti in tempo reale. Nel contesto iOS di recente è stato rivisto in modo significativo l’interfaccia dell’applicazione.