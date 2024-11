Nuovo design personalizzabile per Google Maps su iOS

Esistono poche applicazioni curate quanto Google Maps, un servizio costantemente migliorato e ampliato negli ultimi anni. Quella che viene considerata da molti come la migliore app di sempre, non trascura neanche gli utenti iOS, con aggiornamenti specifici per la piattaforma di Apple.

Nello specifico, i possessori di iPhone stanno ottenendo alcune modifiche al design dell’app, con il cambio di alcuni temi colore e del design di pulsanti e schede. Da tempo Google ha introdotto la possibilità di cambiare il colore della consueta freccia blu che indica l’utente mentre si sta muovendo sulla mappa.

Gli utenti possono dunque scegliere tra diversi nuovi indicatori, come un’auto rossa, un SUV giallo o un pick-up verde. In ambiente iOS, ora è vi è maggiore libertà di scelta, sia con l’aggiunta di vetture (come un’auto sportiva o una berlina), sia per quanto concerne la varietà di colori.

Nello specifico, per ogni puntatore è possibile scegliere tra:

Bianco ghiacciaio

Nero notte

Grigio cenere

Rosso papavero

Blu cielo

Giallo sole

Verde acqua

Magenta tramonto

Per personalizzare l’icona, basta selezionarla con il dito e scegliere tra le diverse opzioni disponibile.

Google Maps su iOS offre una elevata personalizzazione dei colori

Al momento le nuove personalizzazioni sono state segnalate su iPhone 15 Pro Max con iOS 18.2 beta 3 ma, con tutta probabilità, presto appariranno su pressoché qualunque modello del telefono proposto da Apple. Non solo: con tutta probabilità, tutto ciò sarà presto disponibile anche per gli utenti Android.

Tra le altre implementazioni interessanti che riguardano Google Maps su iOS possiamo citare la recente introduzione del tachimetro, fino a pochi mesi fa mancante sui dispositivi Apple. A livello globale, segnaliamo anche alcune integrazioni che potrebbero interessare molto i possessori di veicoli elettrici.