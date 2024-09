iPhone 15 Pro Max è lo smartphone più venduto nella prima metà del 2024

Se vi stavate chiedendo quali fossero stati i telefoni più venduti della prima parte del 2024, sembra esserci un dato ufficiale. Tralasciando per un attimo il primo ed il secondo posto, ecco un sorprendente prodotto che occupa il terzo gradino del podio: il Samsung Galaxy A15. Questo dispositivo appartenente al mondo Android infatti ha fatto registrare ottimi dati durante i primi 6 mesi del 2024.

Esatto, il Galaxy A15 in versione 4G di Samsung è riuscito a battere smartphone del calibro dell’iPhone 15 Pro e del Samsung Galaxy S24 Ultra, totalizzando vendite per ben 17,3 milioni di unità. Ma qual è il miglior smartphone in termini di vendite per questa prima metà del 2024?

Apple primeggia con il suo iPhone 15 Pro Max, bene anche Samsung

Come era stato registrato anche durante i primi mesi dell’anno, sembra che Apple abbia in mano il dominio nel mondo degli smartphone. L’iPhone 15 Pro Max è infatti il telefono più venduto durante i primi 6 mesi dell’anno. Sono ben 21,8 milioni i top di gamma da 6,7 pollici di Apple che sono stati venduti in giro per il mondo fino a giugno 2024. Allo stesso tempo sorride anche Samsung che in combinata riesce addirittura a battere questi numeri.

Bisogna pensare infatti che oltre ai 17,3 milioni totalizzati dal Galaxy A15 4G ci sono anche altri 12,2 milioni di unità appartenenti alla versione 5G. Questo significa che entrambe le edizioni del prodotto hanno praticamente totalizzato quasi 30 milioni di unità vendute.

Questi numeri dunque battono nettamente, seppur in congiunta, quelli in riferimento agli iPhone 15 Pro Max. Nel corso del tempo, per quanto riguarda il secondo posto, le cose sono cambiate: ad occupare il secondo gradino del podio, non c’è più l’iPhone 15 Pro, bensì l’iPhone 15. Anche il Galaxy S24 Ultra ha registrato ottimi dati con 9,6 milioni di vendite. Seppur non prolifico come i Galaxy A15, l’S24 Ultra sta superando le vendite del modello S23 Ultra. Tutto ciò, pur non essendo sufficiente per battere iPhone 15, 15 Pro ed 15 Pro Max, è sufficiente per superare sia iPhone 13 che iPhone 14.