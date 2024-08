Apple vs Samsung, per eguagliare le vendite dell'iPhone 15 ci vuole il Galaxy A15

L’ultimo iPhone di base presentato da casa Apple è in testa alla classifica degli smartphone più venduti al mondo. Esattamente: è proprio l’iPhone 15 a dominare la classifica delle vendite ormai da diversi mesi a questa parte, con il suo fratello maggiore, di gran lunga più potente, a sostenerlo direttamente dietro. La presenza dell’iPhone 15 Pro Max a seguire è la conferma che gli utenti ormai stanno propendendo sempre di più dalla parte di Apple.

A quanto pare la battaglia con Samsung è stata vinta sul profilo delle vendite, con un dispositivo che sta cercando di tenere testa al colosso di Cupertino: il modesto Galaxy A15 5G. Questo smartphone è al momento al quarto posto nelle vendite globali del secondo trimestre del 2024, seguito dal Galaxy A15, questa volta 4G.

iPhone 15 vs Galaxy A15: un’improbabile battaglia per la supremazia

Andando a fondere le quote di mercato attribuibili al Samsung Galaxy A15 4G e 5G si ottiene un 3,8%. Potrebbe non sembrare molto nella torta riservata alle quote di mercato di tutti gli smartphone ma in realtà è un risultato niente male tenendo conto che l’iPhone 15, leader di mercato, si trova al primo posto con il 4,1%.

Presi insieme dunque, i Galaxy A15 5G e 4G LTE sono davanti sia all’iPhone 15 Pro Max che all’iPhone 15 Pro, per non parlare dell’iPhone 15 Plus, smartphone fuori dalla top ten generale.

Apple sta occupando ancora una volta il podio mondiale per intero, ma la minaccia c’è e questa volta provvidenze dalla fascia bassa di Samsung.

Rispetto ai Galaxy A14 4G e 5G e facendo capo allo stesso periodo dell’anno scorso, i nuovi telefoni di fascia bassa di Samsung sono chiaramente più popolari ed amati dal pubblico. In realtà questa non è una cosa del tutto positiva per Samsung. Tale situazione infatti denota grande difficoltà per i modelli Galaxy A di fascia alta. Stando a quanto riportato infatti, il Galaxy A55 si sta dimostrando meno apprezzato del predecessore A54, il che non può essere di certo positivo per i profitti complessivi di Samsung. Il top dio gamma assoluto Galaxy S24 Ultra nel frattempo, sembra avere gli stessi risultati dell’S23 Ultra, anche se non riesce a rivaleggiare con iPhone 15, 15 Pro Max, 15 Pro e persino iPhone 14.