iPhone 15, che traguardo in Cina: superato il Mate 60 Pro nelle vendite

L’aspetto delle vendite è probabilmente quello più importante del mondo degli smartphone, soprattutto all’interno dei mercati più grandi. Senza dubbio è il più grande mercato di smartphone al mondo è rappresentato dalla Cina, seguita a ruota da India e Stati Uniti. Considerando che gran parte dei nuovi lanci che arrivano nel settore proviene da marchi cinesi, sarebbe chiaro attendersi un predominio tutto orientale, soprattutto in territorio cinese.

La crescita è stata grande nell’ultimo periodo, maggiormente riguardo ad un marchio che in molti davano per morto, ovvero Huawei. Innanzitutto, andrebbe sottolineato che la presentazione a sorpresa ad agosto del Huawei Mate 60 Pro con a bordo il processore 5G Kirin 9000s costruito a 7 nm fatto, ha consentito una crescita annuale del 90% solo ad ottobre.

Proprio riguardo a questo mese del 2023 i dati dovrebbero essere dunque chiari ed inconfutabili Bili, ma ci sarebbe qualcuno che addirittura avrebbe fatto meglio.

iPhone 15 batte la serie Mate 60 Pro di Huawei ad ottobre, è suo il mercato in Cina

Per quel che concerne il mese di ottobre dunque, il telefono più venduto in Cina dovrebbe essere stato uno dei modelli della linea Mate 60. Il risultato dovrebbe essere questo, almeno per chi ha visto la grande crescita delle vendite, ma a quanto pare non è così.

In realtà, con una quota pari al 5% del mercato cinese degli smartphone, lo smartphone più venduto nel paese ad ottobre è stato l’iPhone 15 Pro Max. Detto ciò, qualcuno si aspetterebbe quindi che a seguire ci siano gli smartphone della gamma Mate di Huawei ma in realtà non è così.

Tre dei cinque telefoni più venduti in Cina nel mese di ottobre appartengono proprio ad Apple, con l’iPhone 15 Pro al terzo posto e con l’iPhone 15 che si è piazzato al quinto posto.

Quindi il Huawei Mate 60 Pro è arrivato secondo, direttamente dietro l’iPhone 15 Pro Max con una quota del 4%. Al quarto posto ecco l’Honor X50, con una quota di mercato del 3%. Tutto ciò attesta ancora una volta la grande importanza che Apple attribuisce al mercato cinese, che pian piano sta diventando un suo nuovo feudo.