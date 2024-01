Google Meet: in arrivo nuove opzioni di personalizzazione

Google Meet sta lanciando tre nuove opzioni di personalizzazione nell’interfaccia utente suddivise in tre schede. La prima riguarda gli sfondi. Questi sono ora organizzati in categorie in base al tipo di scena che l’utente vuole ottenere. Sono presenti nuovi sfondi, sfondi sfocati, ecc. Inoltre, l’utente può anche caricare i propri o generarli tramite Duet AI. Google Meet ha poi introdotto nuovi filtri. L’utente può cambiare applicare cappelli, cambiare costumi o interpretare personaggi. L’ultima scheda riguarda l’Aspetto. Questa permette di regolare il proprio aspetto, migliorando l’illuminazione, l’inquadratura e la qualità del video.

Google Meet: le novità di Studio lighting on web e Studio Sound

Google Meet consente anche di combinare sfondi e filtri. Come riportato sul sito ufficiale di Google: “ora puoi combinare un effetto di sfondo con un effetto filtro per creare un’esperienza più dinamica e divertente. La nuova icona del livello nel riquadro della visualizzazione personale può essere utilizzata per tenere traccia degli effetti che stai utilizzando e rimuovere uno o tutti gli effetti contemporaneamente”. Un’altra novità riguarda Studio lighting on web. Questa ha lo scopo di simulare un’illuminazione con qualità da studio. L’utente può regolare la posizione dell’illuminazione, la luminosità e il colore per apparire al meglio. L’azienda di Mountain View ricorda che, inizialmente, per usare tale funzione è necessario un dispositivo compatibile. I requisiti hardware minimi includono un “processore equivalente o più performante di Intel Core i9-9880H (8C/16T), Intel Core i5-1235U (2P8E/12T), AMD Ryzen 5 5500U (6C/12T) e Apple M1 (4P4E/8T)”.

Google sta anche lanciando Studio Sound che utilizza l’intelligenza artificiale per ricreare frequenze audio più elevate e migliorare automaticamente la scarsa qualità audio delle tipiche cuffie Bluetooth e dei partecipanti che effettuano l’accesso esterno. Attualmente, questa funzionalità è disponibile per le riunioni sulweb e tramite accesso esterno, Le due funzionalità di Studio richiedono un componente aggiuntivo Duet AI per Google Workspace Enterprise.