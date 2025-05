Google Meet introduce la traduzione vocale in tempo reale: videocall senza frontiere

Google Meet introduce una rivoluzionaria funzionalità di traduzione vocale simultanea, progettata per abbattere le barriere linguistiche e facilitare le comunicazioni internazionali. Attualmente in fase beta, questa innovazione è disponibile per gli abbonati ai piani Google AI Pro e Google AI Ultra, offrendo un’esperienza di comunicazione senza precedenti. L’obiettivo principale è garantire che il tono e le espressioni originali del parlante vengano mantenuti durante la traduzione, rendendo le conversazioni più naturali e fluide.

Come funziona la traduzione automatica AI

Presentata durante l’ultimo evento Google I/O 2025, questa tecnologia consente agli utenti di comunicare in modo naturale, anche se parlano lingue diverse. Per ora, il servizio supporta solo due lingue, inglese e spagnolo, ma Google ha già annunciato che l’espansione ad altre lingue è prevista nelle prossime settimane.

Uno dei principali vantaggi di questa nuova funzionalità è la possibilità di eliminare la necessità di interpreti o applicazioni esterne. La traduzione avviene in tempo reale, garantendo uno scambio comunicativo quasi istantaneo e senza interruzioni significative. Questo aspetto è particolarmente utile in contesti professionali, dove la rapidità e l’efficienza delle comunicazioni possono fare la differenza.

La cosa più impressionante di tutte, però, è che l’audio tradotto dall’AI mantiene il timbro, il tono e l’espressione della voce originale del parlante.

Per molti, ma non per tutti

Per rendere disponibile la nuova traduzione in tempo reale su Meet, senza sovraccaricare la sua infrastruttura, Google seguirà un approccio graduale. Durante la fase beta, sarà riservata agli utenti con abbonamenti premium, come Google AI Pro e Google AI Ultra.

Successivamente, Google prevede di estendere la disponibilità ai clienti Workspace entro la fine dell’anno. Inoltre, la stessa tecnologia verrà integrata in Google Beam, una piattaforma innovativa progettata per comunicazioni virtuali immersive precedentemente noto come Project Starline.

Per le aziende, la possibilità di utilizzare la traduzione vocale in tempo reale rappresenta un vantaggio competitivo significativo, soprattutto in un mondo sempre più interconnesso. La combinazione di tecnologia avanzata e facilità d’uso rende questa soluzione particolarmente interessante per aziende, professionisti e utenti privati che desiderano superare le barriere linguistiche.