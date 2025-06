Google Meet migliora la condivisione schermo e introduce nuove funzionalità

Google Meet introduce una serie di aggiornamenti che promettono di migliorare le videochiamate per utenti privati e aziendali. A partire dal 4 giugno, i domini con Rapid Release possono beneficiare di miglioramenti significativi, tra cui una condivisione schermo avanzata e una nuova funzione di traduzioni vocali in tempo reale.

Google Meet: la nuova condivisione schermo

La condivisione schermo sarà più efficiente, garantendo una qualità visiva superiore, specialmente durante la visualizzazione di testi e video in movimento. Per semplificare l’interazione, l’interfaccia utente è stata riprogettata, con un pulsante di condivisione più grande e facilmente accessibile. Questa modifica è pensata per migliorare l’usabilità e ridurre le difficoltà durante le chiamate, rispondendo alle esigenze degli utenti moderni.

Un’innovazione degna di nota è la possibilità di condividere contenuti direttamente da dispositivi esterni, come telecamere aggiuntive, document camera o strumenti di produzione video. Questa funzione, attivabile dal menu “Impostazioni Meet > Generali”, permette agli utenti di selezionare l’opzione “Condividi contenuti dalla fotocamera”. La piattaforma supporta ora la risoluzione Full HD (1080p) a 30fps, garantendo una nitidezza straordinaria, particolarmente utile durante le presentazioni professionali.

Google Meet: le traduzioni vocali

Durante il Google I/O 2025, è stata presentata in versione beta una funzione rivoluzionaria: le traduzioni vocali in tempo reale. Riservata inizialmente agli abbonati AI Pro, questa tecnologia consente la traduzione simultanea tra inglese e spagnolo, mantenendo intatte le caratteristiche vocali dell’oratore originale. Sebbene attualmente disponibile solo per desktop, Google prevede di estendere il supporto linguistico per includere italiano, tedesco e portoghese. Questo sviluppo mira a facilitare la comunicazione globale, rendendo le videochiamate più inclusive e accessibili a un pubblico diversificato.

Questi aggiornamenti segnano un passo significativo nella strategia di Google per consolidare la propria posizione nel competitivo mercato delle piattaforme di videoconferenza. L’obiettivo è chiaro: fornire soluzioni innovative che rispondano alle esigenze di comunicazione di professionisti, educatori e utenti privati. Con una crescente attenzione alla qualità visiva e alle funzionalità avanzate, Google Meet si pone come un leader tecnologico in grado di ridefinire gli standard delle comunicazioni virtuali.