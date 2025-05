Edizione limitata, solo 280 pezzi disponibili e un prezzo di 16 dollari: il nuovo YouTube Skater Pack del celebre Chrome Dino sta conquistando gli utenti del browser di Google.

Questo bundle limitato, lanciato dal Google Merch Shop, arricchisce l’universo del dinosauro di Chrome, ormai un’icona pop nata come passatempo durante le disconnessioni internet.

Il set include uno skateboard personalizzato con i colori distintivi di YouTube – rosso e nero – e un boombox coordinato, perfetto per completare la collezione degli appassionati. Tuttavia, la figurina del Chrome Dino, elemento essenziale per chi vuole completare il set, deve essere acquistata separatamente nel set base al costo di 30 dollari.

Una linea di prodotti dedicata a Chrome Dino

Da semplice gioco offline a fenomeno culturale, Chrome Dino ha saputo evolversi in un vero e proprio simbolo pop, guadagnandosi un posto speciale nel cuore dei fan. Google Merch Shop ha colto questa opportunità, lanciando nel tempo una serie di accessori esclusivi dedicati al personaggio, tra cui magliette, spille e action figure. Il nuovo YouTube Skater Pack rappresenta l’ultima novità in questa serie di prodotti che continuano a celebrare il successo del dinosauro di Chrome.

Secondo quanto riportato da 9to5Google, nonostante la tiratura limitata, gli articoli dello store di solito rimangono disponibili abbastanza a lungo per soddisfare la domanda dei fan più appassionati. Nonostante ciò, visto il numero esiguo di prodotti, è probabile che lo store vada in contro a un tutto esaurito nel giro di pochi giorni.

La tempistica del lancio del YouTube Skater Pack non è casuale: il prodotto arriva sul mercato a ridosso del prossimo Google I/O 2025, l’evento annuale in cui l’azienda presenterà le sue principali novità tecnologiche. Questo contesto contribuisce a rafforzare ulteriormente il legame tra Google e la sua community, creando un’aspettativa crescente attorno al brand e ai suoi prodotti. Il bundle non è solo un oggetto da collezione, ma anche un simbolo dell’abilità di Google di connettersi con i suoi utenti attraverso esperienze memorabili e coinvolgenti.