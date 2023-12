Google Messaggi: arrivano le Custom Bubbles per le chat RCS

Google sta ancora implementando le nuove funzionalità per l’app Messaggi annunciate all’inizio di dicembre. Tra queste vi è quella rinominata “Custom Bubbles”, che permette di utilizzare delle colorazioni personalizzate per le bolle di Google Messaggi. Al momento, questa funzionalità non sembra però essere disponibile per i tradizionali SMS o MMS, ma soltanto per le chat RCS (Rich Communication Services). Si tratta di nuove chat con funzionalità avanzate. Gli utenti possono ad esempio visualizzare le conferme di lettura, inviare messaggi tramite dati mobile o WiFi e condividere file e foto ad alta risoluzione.

Google Messaggi: come funzionano le Custom Bubbles

La funzione “Cambia colore” apparirà nel menu della chat, ovvero l’icona con i tre puntini verticali che si trova nell’angolo in alto a destra nella schermata della conversazione. Una volta selezionata, si aprirà una nuova schermata che consente di sfogliare le nove opzioni disponibili, che includono il colore dinamico “predefinito”. In alto sarà anche presente un thread di esempio, in modo da visualizzare in anteprima la tua scelta prima di confermare. Rispetto alle altre funzionalità, come ad esempio le photomoji, emoji animate ed effetti alle reazioni, le Custom Bubbles non sono state ancora implementate a livello globale in Google Messaggi, nemmeno per tutti gli utenti che partecipano al programma beta. Questa funzione è infatti attualmente disponibile soltanto per un gruppo ristretto di beta tester. Inoltre, il fatto che siano prerogativa soltanto delle chat RCS può essere legato al fatto che i colori delle bolle vengono sincronizzati tra mittente e destinatario.

Le Custom Bubbles non sono l’unica novità in arrivo su Google Messaggi. Recentemente sono state rilasciate anche le animazioni vibranti di “Effetti schermo”, che trasformano le parole dei messaggi in animazioni con effetti abbaglianti. Insieme agli effetti, gli utenti possono anche provare la nuova sezione “Profili” e il rinnovato registratore audio con “Voice Moods”, che permettono di associare un effetto visivo ad un messaggio vocale. Tuttavia, anche queste ultime novità sono attualmente disponibili ad un gruppo ristretto di utenti.