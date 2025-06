Google Messaggi: bug impedisce la condivisione di immagini e link

Un bug sta causando problemi agli utenti della versione beta dell’app Google Messaggi, limitando la condivisione di contenuti multimediali come immagini, video e link.

Questo malfunzionamento, individuato nella versione beta denominata 20250610_00_RC02.phone.openbeta_dynamic, ha generato un’ondata di segnalazioni, inizialmente riportate dal sito 9to5Google e confermate da numerosi utenti su dispositivi Pixel.

Il problema principale è l’impossibilità di utilizzare la funzione di inoltro immagini e altri contenuti direttamente dall’app. Quando gli utenti tentano di inoltrare file multimediali o link, l’app si chiude inaspettatamente, rendendo la condivisione tramite i metodi tradizionali impraticabile. Questo ha portato molti utenti a cercare soluzioni alternative per superare l’inconveniente.

Tra le opzioni disponibili, è ancora possibile inviare link utilizzando il metodo manuale del copia-incolla degli URL all’interno delle conversazioni. Per quanto riguarda foto e video, gli utenti possono sfruttare l’icona degli allegati (+), a patto che i file siano già salvati sul dispositivo. Tuttavia, l’impossibilità di accedere alla pagina “Seleziona destinatari” rappresenta un ulteriore ostacolo, poiché limita la possibilità di condividere rapidamente con i contatti preferiti o recenti.

Problemi con la condivisione di immagini e link: le soluzioni alternative

Per gli utenti che desiderano una soluzione definitiva al problema, l’abbandono del programma beta potrebbe essere la scelta migliore. Attraverso Play Store, è possibile disinstallare gli aggiornamenti dell’app e tornare alla versione stabile. Questo processo prevede la disinstallazione degli aggiornamenti dalle impostazioni del dispositivo e la successiva reinstallazione della versione stabile disponibile sullo store.

Un’alternativa meno drastica, potrebbe essere attendere un aggiornamento correttivo. Dato il rilievo del problema, è probabile che Google rilasci presto una patch per risolvere questi malfunzionamenti nella versione beta dell’app.

Quanto avvenuta evidenzia come le versioni beta delle applicazioni possano talvolta introdurre problemi imprevisti, sebbene siano progettate per testare nuove funzionalità e miglioramenti. Gli utenti che partecipano a questi programmi devono essere consapevoli dei rischi associati, inclusi bug che possono influire sull’esperienza quotidiana. Tuttavia, il feedback degli utenti beta resta essenziale per individuare e correggere questi problemi prima del rilascio ufficiale.