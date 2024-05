Google Messaggi cambia le note audio col nuovo aggiornamento

Google Messaggi al giorno d’oggi è certamente una delle app di messaggistica più popolari al mondo ed è spesso presa in considerazione dall’azienda per nuovi aggiornamenti. Ultimamente le voci hanno anticipato un nuovo ed interessante aggiornamento, il quale aggiungerà più personalità ai messaggi vocali.

La prima occhiata è riservata sempre a coloro che fanno parte del programma beta di Google, nel quale è arrivata la nuova versione 20240501_RC00. Chi dunque fa parte di questa schiera di utenti, può essere tra i primi a provare una nuova interfaccia utile per registrare audio. Il tutto è possibile con una nuova funzionalità chiamata Voice Moods.

Google Messaggi si aggiorna e cambia i vocali con una novità interessante

Come riportato da alcune fonti molto attendibili e vicine al mondo Google, il nuovo sistema di registrazione dei messaggi vocali di Google Messaggi sarebbe cambiato. Questo rende possibile l’invio di messaggi vocali in maniera semplice ed innovativa. Tutto quello che bisogna fare è toccare il pulsante del microfono e registrare. Inoltre, è arrivata una nuova funzione di cancellazione del rumore integrata per rendere i messaggi vocali chiari e nitidi.

Con la nuova interfaccia utente si vede mentre si registra la forma d’onda che cattura l’audio, oltre a pratici controlli utili per mettere in pausa, interrompere o anche per allegare una registrazione. Per i luoghi rumorosi è disponibile anche un’opzione a parte.

La vera funzione sorprendente però è quella che consente di far sapere il proprio mood di giornata al proprio interlocutore con un emoji. Con Voice Moods, si può aggiungere personalità usando emoji animate. Se siete divertiti potete inviare un’emoji che ride. Se avete avuto una brutta giornata ecco un’emoji che piange e cos’ via. Ci sono in totale 9 stati d’animo diversi da poter palesare durante una nota vocale. Ovviamente questo aspetto può anche essere disattivato direttamente dalle impostazioni.