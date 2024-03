Google Messaggi introduce una nuova schermata di logout

Google Messaggi è un’applicazione di messaggistica ampiamente utilizzata dagli utenti Android, molti dei quali effettuano l’accesso con il proprio account Google predefinito. Tuttavia, non è raro che un utente possieda due o più account Google sul proprio dispositivo. Fortunatamente, Google Messaggi offre la possibilità di passare agevolmente da un account all’altro, consentendo una gestione semplice e intuitiva delle proprie conversazioni.

Sebbene Big G consenta l’utilizzo di Google Messaggi anche senza un account associato, in passato non venivano fornite informazioni chiare riguardo alle funzionalità che sarebbero state perse in questa modalità. Tuttavia, la recente versione beta ha introdotto una notifica che avvisa gli utenti delle limitazioni derivanti dall’utilizzo senza un account Google.

Utilizzo senza account: pro e contro

Quando un utente seleziona l’opzione “Utilizza senza account Google” durante il cambio di account, viene visualizzata una schermata che indica chiaramente le funzioni non disponibili in questa modalità: “Magic Compose” e “Device pairing“. Entrambe queste funzionalità richiedono un account Google attivo per poter funzionare correttamente.

Inoltre, per gli utenti che hanno attivato la funzione di rilevamento dei profili nei loro account Google, viene presentata l’opzione “Interrompi la scoperta del profilo per questo numero (consigliato)“, attivata per impostazione predefinita. Deselezionando questa opzione, gli utenti possono comunque essere individuati attraverso la funzione di scoperta del profilo, consentendo ad altri di visualizzare la loro immagine e il nome del profilo associati.

Tuttavia, la disattivazione dell’opzione di scoperta del profilo comporta anche alcuni svantaggi. Come indicato nella schermata informativa, “Le persone che conoscono il tuo numero di telefono potrebbero non essere in grado di trovarti nei prodotti e servizi Google“. Spetta quindi all’utente valutare attentamente i pro e i contro di questa scelta, in base alle proprie esigenze di privacy e alle preferenze personali.

Passaggio tra account Google

Un’altra novità introdotta nella versione beta di Google Messaggi riguarda il passaggio da un account Google all’altro. Quando un utente cambia account, viene visualizzata una schermata che avverte della potenziale perdita di due funzioni: “Magic Compose” e “Device pairing“. Queste funzionalità sembrano essere legate all’account specifico, pertanto potrebbero non essere disponibili nell’account alternativo dopo il passaggio.

Disponibilità delle nuove funzionalità

Le modifiche descritte sembrano essere già accessibili per alcuni utenti che utilizzano l’ultima versione beta di Google Messaggi, la cui distribuzione è iniziata proprio questa settimana. Grazie a questi aggiornamenti, gli utenti potranno gestire i propri account Google in modo più consapevole e informato, scegliendo le opzioni che meglio si adattano alle loro esigenze di comunicazione e privacy.