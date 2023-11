Google Messaggi consente di condividere foto nel formato Ultra HDR

Sono molte le piattaforme che Google gestisce ma Messaggi, l’app riservata alla messaggistica predefinita per gli utenti Android, ha fatto passi da gigante nell’ultimo periodo. Con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dell’utente, il team dietro l’app sta attualmente lavorando ad un nuovo aggiornamento.

L’azienda ha ben chiare le idee: vuole infatti semplificare la condivisione delle foto e sembra che sia arrivata di recente anche un’altra novità.

Google integra il supporto Ultra HDR per le foto nelle chat RCS di Messaggi

Alcuni rapporti recenti di indicano che è stata apportata una nuova aggiunta a Google Messaggi: ecco il supporto per Ultra HDR nelle chat RCS. Secondo quanto riportato da alcuni utenti più attenti, la funzionalità sarebbe stata introdotta in sordina poco prima del lancio degli smartphone di punta Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

L’Ultra HDR è un formato immagine esclusivo di Android 14 che va a migliorare ulteriormente l’esperienza di messaggistica per chi usa il servizio RCS. Per utilizzare la funzionalità Ultra HDR, gli utenti avranno bisogno di un dispositivo che include al suo interno Android 14, come ad esempio la serie Pixel 8. Gli smartphone in questione infatti sono in grado di acquisire immagini nel suddetto formato.

Introdurre il supporto Ultra HDR all’interno delle chat RCS comporta per gli utenti la possibilità di condividere foto di alta qualità con colori, contrasto e tutti gli aspetti sensibilmente migliorati.

Quando si parla di “HDR”, ci si riferisce all’High Dynamic Range. Questa tecnologia è utilizzata per catturare le immagini con toni e colori molto più ampi rispetto alle foto tradizionali. Questo porterà molto più realismo all’interno degli scatti con ombre più scure e luci molto più luminose con più dettagli in vista.

Ovviamente tutte le immagini di questo genere che saranno inviate a dispositivi che non hanno display certifica HDR, risulteranno come delle normali foto JPEG standard scattate in genere dagli smartphone.