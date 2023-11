Google Messaggi finalmente ha l'icona rapida per la fotocamera

Dopo un recente aggiornamento che ha rimosso la barra di ricerca superiore dall’applicazione, Google Messaggi non avrebbe intenzione di fermarsi. Proprio durante le ultime ore infatti sarebbe stato lanciato un nuovo update che migliorerà il rapporto con le foto per gli utenti.

Più precisamente è l’interfaccia ad aver ricevuto una nuova modifica, questa volta proprio per l’invio degli scatti realizzati al momento. Come riportato già durante lo scorso mese, il nuovo aggiornamento introduce un icona relativa alla fotocamera direttamente all’interno della schermata iniziale di Google Messaggi.

In questo modo il processo di invio delle foto verrà nettamente semplificato. La modifica in questione sembra essere già ampiamente diffusa, anche se non tutti l’hanno già ricevuta.

Google Messaggi, ora inviare foto sarà più semplice ed intuitivo: arriva la scorciatoia

Come tutti gli utenti più assidui ben sanno, inviare una foto tramite Messaggi era molto più indaginoso in precedenza. Era infatti necessario accedere alla conversazione allegando la foto direttamente dal pulsante “Aggiungi“. Un altro metodo era possibile con lo scatto della foto con l’applicazione della fotocamera per poi scegliere Google Messaggi come app tramite la quale inviarla.

Ora, con l’introduzione della nuova icona della fotocamera, l’accesso sarà molto più semplice. In questo modo tutti gli utenti potranno spedire una foto al loro interlocutore in maniera più rapida.

Se si vorrà mostrare qualcosa al momento, si potrà premere sull’icona predisposta e scattare velocemente una foto, proprio come accade con altri servizi di messaggistica istantanea. L’icona comparirà in alto a destra, direttamente accanto a quella utile per la ricerca. Una volta scattata una foto, la piattaforma chiederà all’utente di selezionare un destinatario ed allegherà all’interno di un nuovo messaggio lo scatto in questione.

Sarà comunque possibile aggiungere del testo ulteriore o effettuare delle modifiche al volo. Questa è solo una delle ultime funzioni arrivate su Messaggi: non è ancora finita.