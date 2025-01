Google Messaggi "copia" una funzione molto utile di WhatsApp

Google Messaggi si sta preparando per accogliere una nuova e interessante funzionalità.

Secondo quanto affermato dal sito Android Authority, che con i suoi esperti ha esaminato la nuova build dell’app, Google sta lavorando per un nuovo strumento di backup e ripristino nativo, ripercorrendo la strada già tracciata da WhatsApp. A quanto pare, la funzionalità presenta anche una barra che mostra lo spazio di archiviazione utilizzato, come succede già nel contesto di Gmail.

Stando alle indagini, una volta che Messaggi potrà vantare l’effettiva implementazione dei nuovi backup, apparirà una voce apposita nelle impostazioni di Google, attivabile ogni volta che l’utente tocca l’icona del profilo in alto a destra con l’app aperta. Qui gli utenti potranno avere anche una panoramica completa sullo spazio di archiviazione disponibile.

Google Messaggi, non solo backup: ecco altre due implementazioni in arrivo

Messaggi è un’app che, allo stato attuale, sembra godere di particolari attenzione da parte della compagnia di Mountain View.

Le novità non finiscono di certo qui. Google ha almeno altre due funzionalità in cantiere su cui sta lavorando attivamente per sviluppare l’app: il supporto per Messaging Layer Security (MLS) e di un pulsante di annullamento dell’iscrizione appositamente ideato per affrontare lo spam.

Quest’ultimo, che sembra una versione più semplice del semplice prompt “stop” di cui già si parlava a novembre 2024. La funzione, in termini pratici, chiederà agli utenti di specificare il motivo dell’annullamento dell’iscrizione, con opzioni come “not signed up” (non iscritto), “too many messages” (troppi messaggi), “no longer interested” (non più interessato), “spam” e “other” (altro).

Altra implementazione con ancora maggiori potenzialità è l’integrazione dello standard MLS dell’Internet Engineering Task Force (IETF) in Google Messaggi. I primi segnali dell’integrazione MLS sono stati individuati nuovamente da Android Authority, che con i suoi specialisti è riuscito ad abilitare lo standard per le chat one-to-one. Il supporto per le chat di gruppo verrà proposto con tutta probabilità in futuro.