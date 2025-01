WhatsApp: la novità che finalmente risolve un grosso problema

Abbiamo assistito lungo l’ultimo periodo del 2024 e già durante i primi giorni del 2025 ad alcune migliorie che WhatsApp ha ritenuto opportuno introdurre sulla sua piattaforma. Gli utenti ora possono beneficiare anche di un altro aggiornamento, il quale potrebbe essere uno dei più importanti di sempre. Non si tratta di una modifica che sarà particolarmente visibile, ma di una funzionalità in più da poter attivare per riuscire a risparmiare la batteria del proprio smartphone o semplicemente per puro gusto personale.

Si vociferava già da qualche giorno della volontà di WhatsApp di introdurre un update fondamentale: ora si possono disattivare le animazioni che vengono riprodotte automaticamente quando in chat si inseriscono adesivi, emoji e GIF. Sebbene tutto ciò sia già stato accennato, è bene riportare che questo tipo di aggiornamento offre, oltre che una discrezionalità dal punto di vista estetico, un nuovo modo per aumentare l’efficienza energetica del terminale che si utilizza.

Nuovi controlli per personalizzare le animazioni su WhatsApp

Con la nuova funzionalità, WhatsApp consente di gestire separatamente la riproduzione automatica di alcuni elementi ormai fondamentali durante le conversazioni. Il riferimento riguarda, come detto, GIF, emoji e adesivi.

Accedendo al menu “Animazioni”, l’utente potrà scegliere se disattivare singolarmente ogni tipo di animazione o farlo in modo globale, garantendo maggiore personalizzazione delle conversazioni.

Questa modifica risponde alle numerose richieste degli utenti che trovavano fastidiose le animazioni automatiche, migliorando l’esperienza d’uso e la leggibilità dei messaggi. Al momento questa funzionalità non è disponibile per tutti, in quanto WhatsApp l’ha introdotta solo per coloro che sono iscritti al programma beta per Android. Nei prossimi giorni anche gli utenti beta di iOS riceveranno questa possibilità garantendosi dunque l’opportunità di testare qualcosa di effettivamente molto utile. Non sappiamo ancora quando il nuovo aggiornamento in pianta stabile verrà diramato a tutti gli utenti, ma non dovrebbe mancare molto.