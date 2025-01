WhatsApp: tre aggiornamenti che rivoluzionano l'esperienza in app

Moltissime novità stanno per arrivare su WhatsApp durante il periodo prossimo ed è bene farne un’anteprima. Secondo quanto riportato sono tre gli aggiornamenti importanti che garantiranno agli utenti un netto miglioramento dell’esperienza in generale. Si parte innanzitutto dalla possibilità di creare gruppi in maniera più semplice, fino ad arrivare ai sondaggi con immagini incluse e alla generazione migliorata dell’anteprima dei link. È stata proprio l’ultima versione beta di WhatsApp a consentire di rilevare questi miglioramenti in arrivo.

Creazione di gruppi più semplice su WhatsApp

L’interfaccia per avviare gruppi e community sarà presto più intuitiva. Con la versione beta 2.25.1.11 per Android, le opzioni per nuove chat, gruppi e community saranno centralizzate nella scheda “Chat”, accessibili con il pulsante “+”. Questo cambiamento mira a velocizzare il processo, riducendo i passaggi necessari per creare un nuovo spazio di conversazione.

Anteprima link migliorata

Con la versione beta 2.25.1.13, WhatsApp introdurrà un miglioramento grafico per i link condivisi. Ora accanto ai link sarà mostrata la favicon del sito, rendendo subito visibile la fonte del collegamento. Questo dettaglio visivo aiuterà gli utenti a identificare con più sicurezza i link prima di aprirli.

Sondaggi con immagini

L’ultimo aggiornamento, presente nella beta 2.25.1.17, riguarda i sondaggi. Sarà infatti possibile aggiungere immagini accanto alle opzioni di voto, rendendo il tutto più coinvolgente e chiaro. Al momento, la funzione è disponibile solo per i Canali, ma in futuro potrebbe arrivare anche nelle chat di gruppo e individuali.

Come già detto, le novità, almeno per il momento, sono disponibili solo per gli utenti iscritti al programma beta. La fase di test dunque va avanti ma è chiaro che ben presto tutto potrebbe cambiare con il rilascio in pianta stabile. WhatsApp continua così a perfezionare l’app con aggiornamenti che puntano a rendere la comunicazione più semplice e interattiva. Ora non resta altro che attendere e scoprire come WhatsApp ha deciso di migliorarsi ulteriormente, mettendo la concorrenza sempre più alle strette.