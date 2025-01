WhatsApp senza rubrica: come inviare i messaggi

È cosa nota: dopo aver inserito un nuovo contatto nella rubrica del proprio smartphone Android o iOS, a distanza di pochi secondi compare l’indicazione che conferma se la persona corrispondente abbia o meno installato WhatsApp. Sotto l’icona WhatsApp, nella rubrica, compare l’indicazione Messaggia seguita dal numero di telefono allorquando l’utente abbia installato l’applicazione di messaggistica. È però possibile usare WhatsApp senza rubrica molto semplicemente: non è indispensabile che il contatto sia salvato nella rubrica del telefono per avviare una conversazione.

Come usare WhatsApp senza rubrica

Ci sono essenzialmente due modi per avviare una chat con un contatto remoto senza averne precedentemente memorizzato il numero di telefono nella rubrica.

Il primo metodo implica esclusivamente l’utilizzo dell’app WhatsApp per i dispositivi mobili. Una volta avviata l’applicazione, basta toccare l’icona “+” posta nell’angolo in basso a destra nella schermata principale.

Aggiungere il contatto WhatsApp dalla casella di ricerca

Di solito l’icona “+” è utilizzabile per avviare una chat con uno dei contatti WhatsApp presenti in elenco. È sufficiente toccare il nome del contatto da raggiungere per poi inviare il messaggio desiderato. In cima alla lista appare, in maniera evidente, il proprio numero di telefono: si può usare questo contatto virtuale per autoinviarsi un messaggio e conservare all’interno di WhatsApp informazioni ritenute utili.

In alto a destra, toccando il simbolo della lente d’ingrandimento, compare la casella di ricerca Cerca un nome o un numero. Per utilizzare WhatsApp senza rubrica, basta digitare il numero di telefono del contatto da raggiungere. Per l’Italia, va sempre omesso il prefisso +39 limitandosi a inserire il numero telefonico dell’altra persona.

Dopo aver immesso il numero di telefono nel campo di ricerca, WhatsApp individuerà il contatto corrispondente senza che esso debba essere presente nella rubrica. Per avviare una conversazione è quindi sufficiente premere il pulsante Chatta.

Usare la funzione “Clicca per chattare”

In alternativa, sempre conoscendo il numero di telefono del contatto WhatsApp da raggiungere, basta aprire il browser Web preferito sul dispositivo mobile quindi digitare nella barra degli indirizzi wa.me/39 seguito dal numero di telefono dell’utente da contattare.

Oltre all’immagine del profilo del contatto WhatsApp, il browser mostra un messaggio simile a “Continuare su WhatsApp? Questo sito vuole aprire l’app WhatsApp“. Semplicemente scegliendo Continua, si aprirà WhatsApp e una finestra di chat con il contatto richiesto apparirà automaticamente.

Questo modus operandi è descritto per filo e per segno anche in questo documento di supporto WhatsApp. Gli sviluppatori dell’app di messaggistica osservano che, ovviamente, è possibile inserire link wa.me/39 anche nei siti Web aziendali in modo da facilitare la ricezione di contatti tramite WhatsApp. Si pensi ad esempio all’hotel o a una qualsiasi struttura che hanno la necessità di ricevere messaggi WhatsApp dai potenziali clienti senza che i loro numeri siano nelle rubriche degli interessati.

Come comportarsi con i dispositivi Windows, macOS e Linux

La funzione “Clicca per chattare” può essere sfruttata non solo sui dispositivi mobili ma anche su Windows, macOS e Linux. In questi casi basta aver installato il client desktop di WhatsApp oppure servirsi di WhatsApp Web. Inserendo l’URL wa.me/39 seguito dal numero di telefono nella barra degli indirizzi, si apriranno di conseguenza il client WhatsApp oppure WhatsApp Web.

Se non si fosse installato WhatsApp, basta selezionare Usa WhatsApp Web per avviare una conversazione con il contatto cui corrisponde il numero telefonico indicato.

Credit immagine in apertura: iStock.com – stockcam